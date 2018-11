Llega a Hermosillo Jaime García

Luego de varios años y de múltiples éxitos en MLB el zurdo tamaulipeco Jaime García está de regreso para vestir el jersey de los Naranjeros de Hermosillo.

García llegó la tarde de este viernes a la capital sonorense y habló de su alegría de volver a jugar con la escuadra naranja.

“Estoy muy contento, como lo había prometido en el pasado quiero volver a jugar con los Naranjeros antes de retirarme y aquí estoy, vine a cumplir mi palabra y estoy listo para ayudar al equipo”, comentó García a su llegada al aeropuerto de Hermosillo.

El zurdo de Reynosa habló de su compromiso con la afición y con el equipo que le brindó su primera oportunidad en el profesionalismo: “Estoy buscando jugar aquí que fue donde comencé mi carrera como profesional, tengo muy bonitos recuerdos y había prometido volver a jugar aquí, tuve otro año completo en Estados Unidos, me ha ido muy bien, pero ahorita quiero venir a cumplir con la gente, convivir y tratar de ayudar al equipo a ganar otro campeonato”.

Jaime García envió un mensaje a la afición Naranjera: “A la afición le dije el año pasado que regresaría a jugar, lamentablemente en otras ocasiones no he podido debido a lesiones en mi carrera, me he enfocado mucho en mantener mi brazo sano y los tiempos no se han acomodado, pero ahorita estoy aquí listo, contento, saludable y para tratar de ganar el campeonato” finalizó el lanzador ligamayorista.

Jaime García ya entrena en el Estadio Sonora con miras a debutar la próxima semana con Naranjeros apoyando al pitcheo del equipo en la segunda vuelta de la temporada 2018-2019 de la LMP.