Festejan a burócratas estatales

Ser servidor público es la más grande oportunidad de servir a los demás y de construir la grandeza de Sonora, resaltó la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, en el trigésimo sexto festejo del Día del Servidor Público.

Por su destacada labor de más de 27 años al servicio del Instituto de Tratamiento de Medidas para Adolescentes (Itama), Reynalda García Astorga, coordinadora de Itama Navojoa, recibió el reconocimiento de Servidora Públicoa 2018 por parte de la gobernadora Pavlovich, quien además otorgó reconocimientos de trayectoria a personal con 15, 20, 25 y 30 años de servicio.

La mandataria estatal recorrió las instalaciones del Centro de Usos Múltiples, donde se desarrolló el festejo, ahí convivió de manera cercana con los servidores públicos que se dieron cita y les agradeció por todo su trabajo a favor de los sonorenses.

“Todas y todos ustedes quiero que se sientan muy orgullosos del trabajo que hacen todos los días, porque el ser servidor público es una gran oportunidad que tenemos todos de servir a los demás, las instituciones como el Gobierno del Estado, pero sobre todo ustedes, que todos los días hacen lo mejor y dan lo mejor de sí mismos es lo que hace fuerte a Sonora, es lo que hace fuerte al gobierno, y sin ustedes no seríamos nada”, aseveró.

Reynalda García Astorga, Servidora Pública 2018, expuso que trabajar en el Gobierno del Estado no es tarea fácil, pero con preparación y dedicación ha sido posible dar a los ciudadanos la atención que se merecen.

Se hizo acreedora a una medalla alusiva al Servidor Público del Año, así como un estímulo económico de 30 mil pesos.

Luis Antonio Castro Ruiz, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Sonora (Sutspes), dijo que el trabajo de los servidores públicos da facilidad a las peticiones de los ciudadanos, una actividad en la que se pone todo el esfuerzo.

En total se otorgaron estímulos económicos por 38.1 millones de pesos a mil 306 trabajadores del Gobierno del Estado, por sus 15, 20, 25 y 30 años de servicio.

Los recursos para llevar a cabo este evento, así como para la adquisición de premios a sortear, derivan de los ahorros presupuestales por descuentos a servidores públicos por incidencias, sea por retardos, inasistencia y licencias sin goce de sueldos no sustituidas.

Es importante destacar que el evento en cuestión se justifica tal como lo contempla el Acuerdo en el que se establecen las Normas para la Austeridad y Cumplimiento de los Fines del Gasto Público.