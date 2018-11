Gobernadora Claudia Pavlovich y “El Toro” Valenzuela reconocen labor de jornaleros agrícolas

Siempre es interesante platicar con una persona figura internacional, más aún, cuando a pesar de su fama, sigue siendo una persona sencilla, atenta y amable, como lo es Fernando “El Toro” Valenzuela, que estuvo este jueves en Hermosillo para estar presente en el Día Estatal del Jornalero Agrícola, acompañando a la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano y a la lider del sindicato campesino “Salvador Alvarado”, Iris Fernanda Sánchez Chiu.

El “Toro” Valenzuela es originario del poblado de Etchohuaquila, Municipio de Navojoa, Sonora, hijo de campesinos, que se sintió muy identificados con los trabajadores del campo. El ex lanzador de Grandes Ligas de béisbol, en su intervención habló de experiencia y vivencias dentro y fuera del terreno de juego. Fernando es la misma persona sencilla que llegó al béisbol profesional con los Mayos de Navojoa, en la Liga Mexicana del Pacífico…También jugó para naranjeros de Hermosillo.

En la reunión, la Gobernadora Pavlovich Arellano, reconoció la labor de miles de hombres y mujeres trabajadores del campo y sus familias, además de destacar la presencia del “El Toro” Valenzuela, pitcher sonorense y jugador de las grandes ligas, dándole más realce a la celebración del Día Estatal del Jornalero Agrícola, único a nivel nacional.

La gobernadora Pavlovich agradeció a Fernando que comparta su experiencia de vida, y lo destacó como un ejemplo de superación y motivación para las nuevas generaciones de jóvenes hijos de campesinos y deportistas sonorenses.

“Les va a servir mucho escuchar las palabras de un hombre de bien, de un hombre sencillo, de un hombre con una gran disciplina, de un hombre con una gran sabiduría, que, a pesar de alcanzar la gloria, porque la gloria alcanzó, nunca perdió el piso, y esto es algo que siempre tenemos que tener en la cabeza, jamás perdió el piso y es una gran característica y una gran cualidad que tiene Fernando “El Toro” Valenzuela”, manifestó.

En la reunión la mandataria estatal felicitó a cada una de las personas que trabajan el campo sonorense, y les expresó su reconocimiento por su importante trabajo, que es ejemplo y motivo de orgullo. Por esta razón, apuntó, trabaja por lograr una brecha más corta y que haya más igualdad, logrando programas de gobierno y empleos dignos.

“Quiero decirles que cuentan conmigo, que soy su aliada, que en Iris Sánchez Chiu, la líder del Sindicato Salvador Alvarado, tienen una amiga, siempre una aliada, en la causa de los trabajadores del campo, porque ustedes, todos ustedes hacen grande el campo sonorense y somos ejemplo a nivel nacional gracias a ustedes, no lo olviden”, afirmó.

Sánchez Chiu, destacó que el Sindicato Campesino Salvador Alvarado, desde hace más de 40 años luchan porque se hagan valer los derechos de los trabajadores del campo y por mejorar las condiciones de trabajo y de vida de los trabajadores como de sus familias, y se ha logrado que el salario contractual esté un 75 por ciento por encima del salario en el país.

Hoy, señaló, los trabajadores gozan de 30 días de aguinaldo, 28 días de utilidades, 50 por ciento de prima vacacional, salario integrado de 208.76 pesos, y se cuenta, para los trabajadores de planta, el seguro de vida por causa de muerte accidental o natural, lo que lo hace un precedente a nivel nacional.

Cabe destacar que el 26 de noviembre de 2015 se aprobó en el Congreso del Estado por unanimidad instituir el 29 de Noviembre de cada año en Sonora, como el Día Estatal del Jornalero Agrícola, como reconocimiento a la labor de los trabajadores del campo.

Murió el doctor Jorge Medina Viedas, ex director general de la Agencia de Noticias Notimex

Antes de cerrar este espacio, les informo que murió el doctor Jorge Medina Viedas, ex director general de la Agencia Mexicana de Noticias (Notimex), ex rector de la Universidad de Sinaloa y ex delegado del CEN del PRI en Sonora…El era originario de Culiacán, Sinaloa, tenía 73 años de edad y fue un gran intelectual. Fue director de Notimex en el sexenio del presidente Ernesto Zedillo.

El doctor Medina Viedas murió en la ciudad de Tijuana, debido a un cáncer ya propagado de una forma mediante la cual las células de un tumor se desprenden y desplazan a otras áreas del cuerpo a través del flujo sanguíneo o los vasos linfáticos y que la Medicina llama metástasis, según publicación de Otto Granados, amigo del sinaloense.

Además, fue mi amigo personal, maestro y jefe, cuando ambos laboramos en Notimex, él en la dirección general y yo como director regional para los estados de Sinaloa, Chihuahua, Baja California, Baja California Sur y Sonora…Fue un buen amigo, por lo que hoy siento su partida y le pido a Dios que lo atienda muy bien en el cielo…Descanse en paz don Jorge Medina Viedas.

