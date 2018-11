“Yo soy yo”: la serie que llenará de ternura y diversión tus jueves

La televisión hoy en día está llena de serie que o están repletas de violencia o tienen complejas historias que a veces ni sus creadores pueden entender; por eso nunca sobra una propuesta fresca capaz de entretener a cualquier público. Así es “Yo soy yo”, que el jueves pasado estrenó su segunda temporada en Canal Once.

“Yo soy yo” es una serie dirigida a adolescentes, pero por su contenido, realmente puede disfrutarla todo el mundo. Retrata la vida cotidiana de un grupo de amigos que como toda la gente tienen decena se de problemas mundanos que con paciencia y compañerismo van logrando resolver.

El programa aborda desde una perspectiva actual, las diferentes problemáticas de discriminación a las que se enfrentan la juventud.

Aunque sea difícil de creer, aunque el programa no es para niños, la Estrella definitiva es “Yo”, una enorme botarga con forma de nada que parece un monstruo algo mal encarado (tiene la misma cara que todos tuvimos en “esa” edad) y que se encara de decir eso que Francisco, el protagonista de la serie, no quiere o no puede.

“Yo” es una clara referencia al concepto freudiano que nombra así a la parte de nuestra conciencia encargada de mediar entre las pulsiones y deseos, y la moral; de ahí viene el nombre de la serie.

Si quieres ver algo realmente diferente, no te puedes perder esta serie producida por Canal Once en colaboración con Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) que se transmite los jueves a las 20:00.

Te dejamos un capítulo de la temporada pasada para que te des una idea de cómo está la cosa.

Fuente: SDP noticias