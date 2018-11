Sin Medias Tintas

Siguen los sonados asaltos a domicilio

Pegan ventaneada a funcionario federal

Piden cooperacha pa´ fianza de Padrés

Que reactivarán La Sauceda en el 2019

Por Martín Romo (El Verdugo)

Siguen los sonados asaltos a domicilio…Lo que sigue demostrado que ¡ya ni en las casas se puede estar seguro!, es el sonado atraco ahora perpetrado en una residencia de Colina Blanca Bachoco, ubicada al Norte de Hermosillo, luego de que un grupo armado irrumpiera y se apoderara de dinero, joyas y otros objetos de valor, después de sorprender a la empleada doméstica. De ese pelo.

Toda vez que tal robo tuvo lugar a plena luz del día o a eso de las 12:00 horas, cuando cuatro sujetos que portaban arma de fuego “le cayeron” a dicha “chacha”, en los momentos en que barría “muy quitada de la pena” y procedieron a encañonarla, para de ahí meterla a la fuerza a la vivienda y encerrarla en un baño, no sin antes taparle el rostro con sábana, para luego hacer un revisión en el inmueble. ¡Vóitelas!

Pero dan cuenta que en eso estaban, es decir, buscando que se llevaban, cuando llegó una joven de 19 años, que es la hija de los patrones, a la que amenazaron de muerte para que les dijera donde guardaban los bienes, por lo que una vez que “les dio el norte”, es que comenzaran con el saqueo, para luego huir impunemente con rumbo al Oriente de esta insegura Ciudad del Sol. ¿Cómo la ven?

O séase que a ese punto está ya la inseguridad, por no ser el primer asalto a domicilio de ese tipo que se registra, por ya antes haberse suscitado otros parecidos, que no se sabe si al azar o ya tienen bien “estudiadas” a la víctimas, como para saber que irán a la segura o donde hay “lana”, como en esta ocasión en que para nada se fueran con las manos vacías, en esa robada como de película. ¿Qué no?

Por no ser normal el que unos asaltantes empistolados arriben como si nada e invadan un sector residencial de esos, llevándose lo que encuentren a su paso, aunque igualmente ya ha ocurrido lo mismo en colonias populares, donde se han apoderado de hasta medio millón de pesos en efectivo, lo que hace presumir que tal vez ya saben donde hay un posible “clavo”. De ese tamaño.

Y tan son asaltadas domiciliarias que se salen de lo común, que anteriormente afloró que en uno de esos casos se trataba de atracadores venidos de fuera, después de que dieran con unos hampones de origen colombiano, que son los que allanaran una vivienda en la zona del Raquet Club, de ahí que ahora de nuevo esté resurgiendo esa modalidad delictiva, que es de la llamada de alto impacto. Así el dato.

De ahí que sea “otro trompo para la uña” de la nueva titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado, Claudia Indira Contreras Córdova, para que se de a notar y haya una efectividad a la hora de resolver esa clase de hechos que tanta incertidumbre causan, ante el temor que generan entre la población de que a cualquiera le pueda “tocar” que lo visiten esos “cacos” de alta escuela, que sí que ya son de armas tomar.

Porque ciertamente que ya es hora de que se diga algo de Claudia Indira, si parte de que desde su arribo a ese cargo, al parecer se la ha llevado a puro planear y reestructurar esa institución de procuración de justicia, pero lo cierto es que los sucesos violentos han seguido a la alza y es por lo que debe procederse en consecuencia, como en esta ocasión, en que entraran a un “cantón” como “Juan por su casa”.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Pegan ventaneada a funcionario federal…Al que ya casi pa´ salir, sí que “le pegaron” su buena ventaneada, que ni las que da la amarillista de La Paty Chapoy, es al director de la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF), el sonorense Jesús Alberto Cano Vélez, al sacarle a flote que benefició a dos valuadoras “divinas” propiedad de amigos y ex socios, por lo que así estuvo ese dizque “enjuague”.

En lo que para nada es una descobijada “volada”, al surgir de una investigación periodística del leído periódico nacional Reforma, en la que dan cuenta que a inicios de la actual agonizante administración del gobierno federal cambiaron las prácticas operativas de la SHF, según esto para favorecer a esas empresas que hacen avalúos, en un negociazo redondo de alrededor de mil 800 millones de pesos anuales. ¡Zaz!

Al trascender que se trata de la Sofom denominada Soluciones Emprendedoras del Norte ($en$a), de la que Cano Vélez fuera fundador, así como de la firma Consultores y Asesorías Para Todos, creada por su ex socio la primera, cuyas compañías son originarias de Chihuahua, siendo sus principales accionistas los hermanos Omar y Abraham Bazán, además de Lizeth Porras Pérez, esposa de Omar. ¡Tómala!

Y como para probar las ligas políticas de Omar, es que hoy en día es el cabecilla del PRI en la Entidad chihuahuense, aunado a que ha sido diputado federal por el tricolor en dos ocasiones, ante lo que consideran que de ahí pudo venir la relación con “El Chabeto” Cano, que igual también cobrara como legislador, como para que en el 2007 formaran Sensa, por al inicio ser los dos únicos accionistas.

Pues si bien ventilan que el 3 de noviembre del 2012, a menos de un mes de que iniciara la gestión del “Presi”, Enrique Peña, y de que Cano Vélez asumiera la SHF, éste salió de Sensa al venderle sus acciones a Omar, pero aún así si hijo, Óscar Alberto Cano Jiménez, fungió como director, entre el 2008 y al 2014, de ahí el porque estén “en el ojo de ese huracán”, por ese supuesto monopolio y tráfico de influencias.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Piden cooperacha pa´ fianza de Padrés…Tal como se veía venir, los que ya salieron a relucir, son los amigos del aún encarcelado ex gobernador del taliPAN, Guillermo Padré$, como lo exhibe que trascendiera, que el recién electo dirigente estatal panista, Guillermo Munro, propusiera hacer una colecta para juntar los $140 millones de pesos que le fijaran como fianza para que pueda abandonar el penal.

Por lo que así está la supuesta iniciativa propuesta por Munro Palacio, a raíz de lo expresado por el abogado defensor de Padrés Elías, como es Antonio Lozano Gracia, e incluso de su propia familia, de que no cuentan con esa cantidad, derivado de que la Procuraduría General de la República (PGR) le tiene incautadas todas su propiedades, de ahí que no les no alcance con la liquidez que tienen. ¿Será?

Eso luego de que el Juez Séptimo de Distrito en Procesos Penales de Toluca, Juan Miguel Ortiz Marmolejo, le cambiara ese encarcelamiento por cuatro medidas cautelares, como parte del juicio que le sigue por “lavado”, entre ellas el presentarse cada 15 días al juzgado a firmar; así como el no salir del País sin autorización judicial, además la colocación de un localizador electrónico para traerlo bien checado.

Lo anterior porque al ex Mandatario Estatal que acusaran de lo “píor”, ya sólo le quedan dos procesos abiertos, uno por una presunta defraudación fiscal de $70 millones de pesos; y otro más que le imputan por un “lavadero” de poco más de $11 millones, y es por lo que el pasado agosto se le impusiera el pago de una garantía de $100 millones de pesos, a la que se le agregaron los nuevos $40 millones. ¡Órale!

Así que después de que le dieran por bueno el argumento, de que un procesado no pude estar encerrado más de dos años sin ser sentenciado, al cumplirlos el pasado 10 de noviembre, ahora la cuestión es que no posee esa millonada que le están requiriendo para dejarlo libre provisionalmente, de ahí que “El Neto” Munro dijera, que ya no lo tendrás tras las rejas por Ley, sino por falta de capacidad económica.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Que reactivarán La Sauceda en el 2019…Y con todo y que Jorge Vidal Ahumada, el secretario de Economía en el Estado, reiterara ante los diputados la necesidad mantener las unidades productivas con las que se cuenta actualmente, para continuar el crecimiento económico que se ha tenido en los últimos tres años, lo que también llamó la atención, es el anuncio que hiciera sobre La Sauceda.

Ya que en su comparecencia ante el Congreso del Estado, el operador y promotor en esa materia económica en la Entidad, adelantó que para el 2019 o próximo año, lo que es ese parque recreativo abandonado podría reactivarse y convertirse en una fuente de inversión y promoción, por las probabilidades que hay de que finalmente se concrete el que haya inversionistas que lo rescaten.

A tal grado Vidal considera que será toda una realidad el volverlo a poner en funcionamiento, que incluso redujeron o le bajaron a la propuesta que había para impulsarlo, a fin de que cuando menos se empiece por algo, tan es así que manejara que le ha tocado atender a tres diferentes grupos de empresarios, mismos que tienen toda la intención de invertirle, pero que hasta ahora han seguido “deshojando la margarita”.

Y para el caso es que manejara que esa proyección se ha hecho con toda la formalidad debida, de ahí que hasta ya se han realizado estudios de mercado y opciones de negocio, a fin de facilitarles las cosas y darle certeza a los interesados, así como viabilidad, con la finalidad de que se animen a financiar el resurgimiento de ese centro de recreo, que se complementaría con otras áreas comerciales. ¡Qué tal!

Con todo y que Vidal Ahumada precisara, que los que están a cargo de esa operatividad son los del Comité Técnico del Fideicomiso Impulsor, en coordinación con Bienes y Concesiones, pero dejando entrever que a ellos les toca el hacerlo viable, hablando en términos económicos, para que pase a ser una ancla comercial que de pie a unos negocios que podrán ser en serie. De ese vuelo.

Luego entonces así se supo de ese dato en la comparecida de Jorge, en tanto que para hoy “juebebes” y desde las 9:00 horas lo harán el vicefiscal en Delitos Electorales, Pedro Pablo Chirinos Benítez; y posteriormente el secretario de Salud, Adolfo Enrique Clausen Iberri, como parte del desglose a detalle de lo que fuera el III Informe de Gobierno que presentara la gobernadora, Claudia Pavlovich Arellano.

Correo electrónico: s_verdug[email protected]