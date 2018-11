Ni siquiera se graba la primera y ya hay planes para otra película de Call of Duty

En uno de esos movimientos que no comprendemos del todo, reportes indican que Activision ya tiene planeada la segunda parte de la película de Call of Duty; ¿qué tiene de raro esto? Bueno, resulta que la primera cinta del famoso juego FPS ni siquiera ha entrado en producción. Es decir, se planea una secuela de algo que aún no existe y no se sabe cómo será su desempeño en taquilla.

No obstante, la desarrolladora cree que será un éxito instantáneo, como lo es la franquicia en videojuegos; que le ha pedido a Robert Cole que empiece a escribir el guió del próximo filme; con el fin de que esté listo al momento de que el primero entre en producción, que sería en primavera de 2019. Como dato, Cole fue el encargado del texto para Black Panther.

Hasta este momento, Activision no ha dado una declaración al respecto, por lo que hay que tomar lo anterior con pinzas; aún así, no dudamos que por lo menos se haya hablado de una posible saga cinematográfica, tomando en cuenta que esa es la tirada de varios estudios y dueños de franquicias en la actualidad.

Fuente: Salud 180