Las 6 películas originales de Star Wars regresan en forma de serie animada

Aunque Star Wars es una de las sagas de entretenimiento más reconocidas a nivel mundial, Disney y Lucasfilm sienten que no las películas clásicas no son los suficientemente amigables para los niños más pequeños; de ahí que decidieran lanzar Star Wars: Galaxy of Adventures, una serie de cortos animados para YouTube que busca acercar a los infantes al universo warsie de una manera amigable.

La serie se estrenará a través de canal de YouTube, Star Wars Kids, el primer corto se podrá ver en un par de días; el 30 de noviembre de 2018.

Fuente: SDP noticias