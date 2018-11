Juan Soler pide respeto a la prensa tras su separación de Maki

A horas de haber enviado un comunicado a medios en el que anuncia su separación temporal de Maki, Juan Soler asistió a un evento de autos en la Ciudad de México, donde la prensa lo abordó para cuestionarlo sobre lamentable noticia.

“Sigo siendo estable y esa fue la noticia”, dijo visiblemente incómodo a los micrófonos.

“Siempre he sido una persona reservada con mi vida y siempre voy a ser reservado…”, agregó a la par que pidió respeto por la difícil situación que atraviesa. “Siempre he sido una persona muy respetuosa con la prensa y les pido lo mismo…El comunicado está y eso es lo que se va a decir, no va haber más…No pierdan su tiempo tratando de sacarme información”.

Cabe recordar que la pareja decidió separarse temporalmente tras 15 años de matrimonio, aún hay esperanza de seguir viéndolos juntos.

Fuente: SDP noticias