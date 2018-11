Coloca Gobernadora Pavlovich primera piedra de lo que será la Planta desaladora de Sonora

Para dar solución integral a un añejo problema de desabasto y brindar certidumbre a 225 mil habitantes de Guaymas y Empalme, la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano puso en marcha los trabajos de construcción de la primera Planta Desaladora de uso público en Sonora… En gira de trabajo por estos dos municipios, donde además entregó obras de pavimentación y viviendas, señaló que la desalinadora de agua, la cual estará localizada en playas del Cochórit, tendrá una inversión de 738 millones de pesos y suministrará 200 litros por segundo de agua para consumo humano.

“Era una promesa que por fin estoy poniendo una primera piedra, nunca hago eso, pero esperé tanto tiempo en trámites que por fin hoy lo vemos en una realidad, fue un proceso muy transparente, ahí estuvo el Consejo Ciudadano, transparencia de muchos organismos para verificar por qué es una inversión muy fuerte y que todo se hiciese conforme a derecho”, afirmó.

El proceso de licitación, realizado para la construcción de esta obra, fue bajo los más altos estándares de transparencia en la historia del estado de Sonora, por lo que fue un método reconocido a nivel nacional e internacional. En su conjunto, esta obra contará con pozos playeros, planta desalinizadora mediante osmosis inversa, acueducto de 13 kilómetros hasta centro de distribución dará tratamiento a 12.6 millones de metros cúbicos de agua de mar para obtener 6 millones de m3 de agua potable al año con lo que se da una atención efectiva a la demanda añeja de más de 225 mil habitantes, apuntó.

Sergio Ávila Ceceña, vocal ejecutivo de la Comisión Estatal del Agua (CEA), explicó que para llevar a cabo el plan integral de solución de agua para Empalme y Guaymas, fue necesaria la compra de 20 hectáreas en el Ejido San Fernando, y resaltó que se realizó un proceso totalmente transparente en cada una de las etapas para el inicio de la construcción.

Como parte de la gira, en Empalme, la titular del Ejecutivo Estatal entregó las obras de rehabilitación de las calles del centro histórico, en las que el Gobierno del Estado invirtió 36.83 millones de pesos, para restaurar las calles Reforma, Benito Juárez, Miguel Hidalgo, José María Morelos, Revolución, Héroe de Nacozari y Niños Héroes.

Miguel Francisco Genesta Sesma, alcalde de Empalme, destacó el compromiso de la gobernadora Pavlovich por cumplir su promesa de rehabilitar las calles del centro histórico, obras que no sólo beneficiarán a la imagen estética, sino que serán fructíferas para los comerciantes de la zona.

La Gobernadora visitó el Museo Ferrocarrilero de Empalme, para observar las reliquias que muestra a sus visitantes, además de la aplicación móvil “Mufer”, a través de la cual, personas de todo el mundo pueden conocer sobre el Museo.

Al continuar con su gira de trabajo en Guaymas, Pavlovich Arellano entregó 61 escrituras a familias que fueron reubicadas en fraccionamiento Bicentenario, tras el huracán Jimena en el 2009 y otorgó 77 subsidios del programa Impulso a la Vivienda Nueva Grupo Mezta…Fructífera gira.

Hay que poner orden la vialidad de Hermosillo, antes de que empiecen a llegar los visitantes

Hay que poner orden en la vialidad de Hermosillo, porque cada quién conduce como les da la gana, sin respectar los señalamientos de tránsito. Los conductores de vehículos, motos y bicicletas representan un peligro para los peatones, que también se cruzan los bulevares, calles y avenidas como a ellos les parece mejor. Debe de haber una autoridad que pongan orden, porque en lugar de avanzar como gran ciudad, vamos retrocediendo. Estamos consciente que es poco tiempo dos meses y medio para la nueva autoridad municipal, pero ya viene el mes de diciembre.

El próximo mes, que inicia el sábado, Hermosillo recibirá a muchos paisanos que llegarán de las diferentes ciudades de la Unión Americana y sería muy lamentable que se llevaran una imagen negativa de nuestra ciudad capital. A parte del desorden en la vialidad, las autoridades no ponen nada de su parte, al no pintar las rayas separadoras de carriles en los bulevares y calles, por lo que los automovilistas transitan “a tientas” poniendo en riesgo su vida y la de los demás, principalmente de las personas de a pie, que cada vez les es más difícil cruzar de una acera a otra.

Los conductores de vehículos manejan a grandes velocidades por las calles y avenidas y, los bulevares los agarran como pistas de carreras, por ese motivo todos los accidentes dentro de la ciudad (choques) son aparatosos, en donde se pierden vidas y se registran pérdidas cuantiosas. En los bulevares los conductores manejan a más de 100 kilómetros por hora y en los pares viales entre los 70 y 90 kilómetros por hora. Claro, esta es una responsabilidad ciudadana, pero debe de haber una autoridad que ponga orden. Que no busquen los agentes policiacos la “mordida”.

Que infracciones a todos los automovilistas que no respeten los señalamientos de tránsito. Esto le daría al Ayuntamiento recursos económicos pata comprar más patrullas y hasta carros recolectores de basura. Con sanciones fuertes los conductores los pensarán más de dos veces para seguir infringiendo la ley…Como los casos de conductores con aliento alcohólico o borrachos (y borrachas), que cada día son menores y prefieren utilizar el servicio de taxis públicos y privados. A la ciudadanía hay que pegarle en el bolsillo para que surtan efecto las sanciones.

Hace falta también que los conductores de motos (no motos), circulen sus vehículos como los automóviles, por los carriles de circulación y que no rebasen por la derecha y por la izquierda, como se acostumbra. Desgraciadamente los que pone el ejemplo son los motociclistas agentes de tránsito del municipio, que aprovechan cualquier espacio para seguir avanzando…Claro que esto ya lo saben las autoridades municipales, pero hay que recordárselos de vez en cuando. No es posible tener una administración municipal en la ruina, en quiebre, con policías ricos.

Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios. Recuerden: Dios nos regala 24 horas al día y nosotros decidimos qué hacer con ellas…No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy [email protected]