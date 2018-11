En este país prohibieron la tarea y nuestros morritos ya quieren empacar

El gobierno indio acaba de prohibir las tareas en niños de primer y segundo grado, así como las mochilas pesadas con el fin de que evitar que carguen libros pesados de su casa a la escuela o viceversa. Una política que ha llamado la atención en menores de edad de otros países.

Las autoridades de Nueva Deli, capital de la India, informaron que diversos estudios han señalado que las cargas pesadas en menores afecta al desarrollo de sus columnas vertebrales, sobre todo en aquellos que se ven forzados a caminar largas distancias o a nadar ríos para llegar a sus institutos.

En el estado de Maharashtra, por ejemplo, las mochilas escolares completas no deben exceder el 10 por ciento del peso corporal de los infantes que las cargan, mientras que los estudiantes de grado X no pueden llevar más allá de 5 kilos, según The Economic Times.

Fuente: SDP noticias