‘Big Ben’ no se preocupa por las intercepciones

Ben Roethlisberger, quarterback de los Acereros de Pittsburgh, no se disculpa, ni siente remordimiento por las 12 intercepciones que ha tenido esta campaña, para estar empatado en la segunda posición con Ryan Fitzpatrick, sólo por detrás de Sam Darnold con 14.

Reconoció que no hay excusas, pero dijo que es normal para un pasador.

“Soy un quarterback que va a salir y lanzar el balón. No me voy a preocupar por las intercepciones, odio tenerlas, claro que me molesta, pero voy a salir, jugar y hacer todo lo posible por ganar partidos”, reconoció en su programa de radio semanal.

Aunque la cantidad de intercepciones ha acaparado la atención, Roethlisberger tiene buenos números esta temporada con Pittsburgh que registra 7-3-1. El Big Ben está en el segundo puesto de yardas por pase con 3,664, además de 24 touchdowns.

El domingo, los Acereros lanzaron el balón 56 veces y apenas tuvieron 16 jugadas por acarreo.

El quarterback, que cumple su temporada 15, completó 41 pases para 462 yardas en la derrota 24-17 ante los Broncos de Denver.

El Big Ben defendió que el plan de juego dictaba más pases y menos jugadas por tierra.

El equipo estuvo en control del partido con 547 yardas ofensivas, pero perdió cuando el liniero Shelby Harris interceptó a Roethlisberger con un minuto por jugar. Ben reconoció que lo sorprendió, pues no esperaba ver al ala defensiva cerca del balón y calificó la jugada de “loca y extraña”.