Que no tiene lana para la fianza Padré$

Vuelve Sonora a pasar la prueba Planea

Ahora le aflora protesta al de la Policía

Una alerta delictiva para Fiscal Estatal

Que no tiene lana Padré$ para la fianza…Y con la novedad de que ya nomás va faltar que la familia del ex gobernador del taliPAN, Guillermo Padré$, tenga que “botear” en las esquinas para juntar los $140 millones de pesos que le fijaran como fianza para continuar su proceso en libertad, dizque porque no tienen esa cantidad, lo que obviamente que nadie les cree. De ese pelo.

Si se parte de que Padré$ Elía$ está señalado de de$viar miles de millones de pesos el erario estatal, en el sexenio en que gobernara Sonora, con todo y que sólo le quedan dos procesos abiertos, uno por una presunta defraudación fiscal de $70 millones de pesos; y otro más que le imputan por un “lavado” de poco más de $11 millones, de ahí que “no se traguen” la versión de que no cuentan con “lana”. ¿Será?

Sin embargo al abogar por su causa y argumentar que debía suspendérsele la prisión preventiva en la que lo han mantenido en el Reclusorio Oriente de la Ciudad de México, por ya haber pasado el tiempo de dos años que un preso puede estar tras las rejas sin ser sentenciado, que en su caso se cumplió el pasado 10 de noviembre, es por lo que le decretaran esa liberación condicionada, a que garantice esa millonada.

Es por eso que el Juez Séptimo de Distrito en Procesos Penales de Toluca, Juan Miguel Ortiz Marmolejo, optara por catapixiarle ese encarcelamiento por cuatro medidas cautelares en el juicio que le instruye por “lavador”, entre ellas el también tener que presentarse cada 15 días al juzgado a firmar; así como el no salir del País sin autorización judicial y además la colocación de un localizador electrónico. ¡Zaz!

De ahí que ante esa falta de liquidez del “Memo” Padrés, es por lo que manejan que podría permanecer en prisión, y es que el pasado agosto otro juzgador federal le impuso el pago de una garantía de $100 millones de pesos, en el enjuiciamiento por fraude fiscal, a lo que se le sumaron los nuevos $40 millones por “lavado”, de ahí que se hiciera esa suma millonaria, que supuestamente se les hace impagable.

Eso si analiza que todos los bienes con que cuenta le fueron incautados por la Procuraduría General de la República (PGR), de ahí que ahora estén saliendo con que no tienen dinero sonante y constante, en lo que consideran que es una estrategia para “taparle el ojo al macho”, por existir la percepción de que es más lo que presuntamente desviaron, que lo que les están requiriendo para liberarlo provisionalmente. ¡Ñácas!

Toda vez que es de sobra conocido que para eso existen las afianzadoras, que generalmente cobran un porcentaje que oscila en alrededor del 10% del monto requerido para un preso, que en este caso serían $14 millones de pesos, para que de aquí pa´l real desde su casa siga llevando esos juicios que le falta librar, que es lo que quieren sus abogados, de ahí que adelantaran que impugnarán esa cantidad.

Aunque de entrada por muestras de solidaridad no está quedando y para prueba está el tweeter que ayer circulara de la alcaldesa de Hermosillo, Célida López, en el que se leía: “Justicia divina a un gran amigo y hombre de valor, te esperamos pronto, familia, equipo y amigos limpiaremos tu nombre”, ante lo que se da por descontado, que igual se estarían “poniendo guapo$” para una cooperacha a su favor.

O séase que así se abre la posibilidad de que Padrés pudiera estar en la próxima boda de su hijo, que trascendiera que será en unas dos semanas, y como en política no hay casualidades, es que el que su inminente liberada coincidiera con ese evento familiar, se ha prestado para especular hasta lo que no.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Vuelve Sonora a pasar la prueba Planea…Quien vaya que acaba de rendir buenas cuentas, es el Encargado de Despacho de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC), Víctor Guerrero González, por como Sonora sobresaliera a nivel País en la Prueba Planea 2018, aplicada a estudiantes de sexto grado de Primaria, en las áreas de Matemáticas y Lenguaje y Comunicación. Ni más ni menos.

Pues así estuvo ese nuevo acierto en esa materia y no es para menos, de acuerdo a los resultados dados a conocer ayer martes, a partir del como los alumnos sonorenses mejoraron sus puntuaciones en ambos campos formativos, “al sacar” u obtener 15 puntos en Lenguaje y Comunicación y 26 en Matemáticas, de ahí que se colocaran por arriba de la media nacional. ¿Cómo la ven?

Ya que en base a ese puntaje promedio alcanzado en dicho famoso examen llamado Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes (Planea), la Entidad avanzó de la posición número 27, al lugar número 11, en lo que tienen que ver con lo matemático, mientras que en lo que toca a las lenguas y comunicadas, este año se logró el lugar número nueve, a diferencia del 2015 cuando ocupó el sitio 18. ¡Órale!

No en balde es que José Víctor ponderará que tal mejoría o buen aprovechamiento no es producto de la casualidad, sino de la unión de esfuerzos de maestros, directivos y padres de familia, como resultado de la estrategia implementada desde el inicio de la gestión de la gobernadora, Claudia Pavlovich Arellano, de ahí que ahora el reto sea el de mantener o conservar ese buen promedio académico. De ese vuelo.

Y es que después de estarse en los últimos lugares, así es como el Estado se ha venido consolidando, y es que en el 2017 también se posicionó a la cabeza en esa evaluada, pero en el ámbito de Secundaria, aunque ahora fue en Primaria, después de esa examinada que les hicieran a más de 48 mil alumnos, de mil 557 escuelas, los días 12 y 13 de junio, con esas excelentes calificaciones. Así el dato.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Ahora le aflora protesta al de la Policía…Por si algo le faltara, el que ahora tuvo que lidiar con una manifestación de policías auxiliares que protestaron por fuera de las instalaciones del C5, ubicado sobre el bulevar Colosio final Poniente, es el Comisario General de la Policía de Hermosillo, Luis Alberto Campa Lastra, eso para demandar el cese de los encargados de ese Departamento. ¡Pácatelas!

Derivado de que a ese punto llegó la inconformidad de más de medio centenar de esa clase de vigilantes, quienes “se levantaron en armas” para exigir la renuncia de los comandantes, Daniel Aguilar y Lorenzo Quihuis, por el presunto favoritismo con el que se conducen a la hora de asignar las jornadas de trabajo para salvaguardar la seguridad en actividades como espectáculos y eventos sociales. Así la exhibida.

Es por lo que los sublevados no únicamente “echaran pestes” contra Aguilar y Quihuis, sino que además advirtieron que en caso de no tener una respuesta positiva a sus exigencias, lo que es hoy “miércoles de calentamiento” estarían plantándose de nuevo, pero ahora ante la Comandancia Centro, donde despacha Campa Lastra, para que de viva voz los oiga y ver si así termina por “caerle el veinte”. ¡Ya mero!

Pero si igual nomás “los escucha como oír llover”, adelantan que mañana mismo de ahí se pasarían al Palacio Municipal para hacer ese mismo show y además para solicitar una audiencia con la “presimun”, Célida López Cárdenas, buscando que ella sí los atiende, en aras de que les den una trato más digno y parejo, contrario al que denuncian que han estado aplicando Daniel y Lorenzo. De ese tamaño.

Por cierto y al respecto afloró que está por salir una sentencia con referencia a unos empleados de esa área que en el pasado fueran desplazados y que decidieran demandar por lo que consideraran una injusticia, misma que dan cuenta que vendría favorable para ellos, de ahí que “no esté el horno para bollos” en ese rubro, ante lo que comentan que mejor harían en calmar esas manifestadas. ¡Glúp!

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Una alerta delictiva para la Fiscal estatal…Una vez más volvió a demostrarse como el hampa ya no está respetando ni a la autoridad policial en la zona de Cajeme y para evidencia está el como la delegación de Policía Municipal de Bácum de nuevo fuera blanco de un ataque armado, luego de que una pareja rafagueada a la que intentaran “levantar”, se resguardara en esa sede policíaca. ¡Ups!

Por lo que ahí tienen que esas instalaciones de la “Polichota” fueran rodeadas por un grupo de sujetos armados, que terminara baleándola, después de permitir que en ese lugar se escondiera el abogado, Leopoldo B., y una mujer de nombre Lizeth S., quienes llegaron a bordo de una flamante picapona Chevrolet Cheyenne del año, después de que los persiguieran para privarlos de la libertad.

De ahí el porque es que por un “pelito” se salvaran para contarla, al librarse de ese “levantón” y de recibir unos balazos, después de los “plomazos” que les dispararan, cuando “los llevaban a cola”, que es por lo que activaran el famoso “código rojo”, para pedir refuerzos y evitar que se los llevaran, después de que arribaran a ese edificio en el que se encontraban solamente dos agentes y su alma. ¡De no creerse!

Por esa razón que al lugar acudieron elementos de todas las corporaciones habidas y por haber, como de las policías Estatal de Seguridad Pública (PESP) y la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), e incluso hasta del Ejército, pero sin que lograran detener a nadie, a pesar de esa osadía en la que incurrieran, por como atentaran contra la citada instancia municipal, lo cual ya no es ninguna novedad.

Correo electrónico: [email protected]