“Mi asiento estaba asqueroso”: Enoja a Thalía su visita al cine

Thalía pasó un mal momento durante su paso por el cine, la emoción por ver la película animada ‘Ralph El Demoledor 2’ se le fue cuando llegó a su asiento y notó que estaba asqueroso.

A través de sus historias de Instagram, la mexicana evidenció la suciedad del lugar que le fue asignado y el cual se negaron a limpiar.

“Me metí al clóset donde están todas las cosas sucias, para limpiar me agarré una bolsa porque el asiento que me tocó está asqueroso, lleno de grasa, de comida, de hot dog y no lo quisieron limpiar”, se quejó.

No obstante, no reveló el nombre y mucho menos la ubicación del cine en el que se encontraba.

Al respecto, muchos de sus fans se mostraron solidarios y preguntaron por qué no pidió su dinero de regreso y se retiró, mientras que otros la acusaron de querer llamar la atención.

Fuente: SDP noticias