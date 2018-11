Mantiene Sonora crecimiento económico

Al comparecer ante el Pleno del Congreso del Estado, exhortó a mantener la unidad para que la entidad continúe con su desarrollo

Es importante y necesario mantener las unidades productivas con las que se cuenta actualmente para que se continúe creciendo, así como lo hemos hecho durante estos tres años, aseguró el secretario de Economía, Jorge Vidal Ahumada.

Al acudir a comparecer al Congreso del Estado, dijo que en conjunto, los poderes Ejecutivo y Legislativo, cuentan con instrumentos, disposición y compromiso para apoyar iniciativas y acciones que se traduzcan en mayor desarrollo económico para el Estado y los Municipios.

La economía de Sonora se encuentra más diversificada que nunca, ya no sólo es el gran estado agropecuario de México, es también referente nacional e internacional en sectores tan dinámicos, como el aeroespacial, automotriz, minero, eléctrico-electrónico, turismo y el emergente de energías renovables, agregó.

“En los tres primeros años de gobierno se han concretado 129 inversiones en todos estos sectores, por un monto de seis mil millones de dólares que van a generar 25 mil nuevos empleos, y ya traemos en cartera 53 nuevos proyectos, por los mil millones de dólares”, explicó.

Para ejemplificar la magnitud de las inversiones que han llegado a Sonora en tan sólo tres años, Vidal Ahumada señaló que en el sexenio 2003-2009 se concretaron 64 proyectos por 3 mil 334 millones de dólares que generaron 21 mil 327 empleos; en el período 2009-2015 fueron 114 proyectos por 3 mil 324 millones de dólares que crearon 42 mil 879 empleos.

La economía del estado mantiene un ritmo positivo de crecimiento, apegados a las cifras que emite una institución de gran prestigio, como es el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, (Inegi), que confirma un crecimiento constante de la economía sonorense desde el inicio de la actual administración, enfatizó.

El Producto Interno Bruto (PIB) sonorense aumentó 5.9 por ciento en 2016 y 0.97 por ciento en 2017, de manera preliminar, acumulando 6.8 por ciento en los dos años, para un promedio anual de 3.4 por ciento, se debe destacar, agregó, que el valor del PIB de Sonora en 2015 era de 537 mil 498 millones de pesos y al segundo trimestre del 2018 se estimó en 575 mil 661 millones de pesos, un incremento del 7.02 por ciento de enero 2016 a junio de 2018.

Vidal Ahumada apuntó que al Estado le corresponde diseñar políticas públicas e implementar acciones que generen las condiciones para que los inversionistas encuentren un clima propicio que garantice la seguridad de su inversión.

Aclaró que el Estado no genera riqueza ni empleos; los empleos los generan las empresas no el gobierno, por lo que agradeció de nueva cuenta la confianza que han tenido los empresarios en la administración de Claudia Pavlovich Arellano, para “meter la mano a sus bolsillos e invertir en Sonora”.

El secretario de Economía expuso que el Gobierno del Estado de Sonora ha diseñado los pilares de confianza para que existan las condiciones que propicien el crecimiento económico que se ha visto reflejado en la atracción de inversiones y en la generación de empleos, en donde de septiembre de 2015 a octubre de 2018 se han registrado un total de 76 mil 508 nuevos empleos.

También es importante señalar que en el segundo trimestre de 2018, se registró una tasa de desocupación del 3.6 por ciento en el estado, esto significa, que de 1 millón 433 mil 256 personas que integran la Población Económicamente Activa de Sonora, sólo 51 mil 903 están desempleadas.

Al abordar el tema del aumento a los salarios de los trabajadores, manifestó la importancia de impulsar este beneficio para los empleados y aunque la Secretaría de Economía no tiene competencia en la política salarial, aclaró, el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social, en su estudio “Ingreso Laboral Per cápita a Precios Corrientes”, ubica a Sonora en el octavo lugar nacional con mejor ingreso, con un promedio de 3 mil 14 pesos mensuales por habitante, apuntó.