Hospitalizan a Julio Preciado por severa neumonía

El cantante se encuentra internado en un hospital en Mazatlán a causa de una neumonía

El cantante Julio Preciado se encuentra internado en el hospital en Mazatlán, debido a una severa neumonía.

En entrevista, su hermana Blanca Sánchez compartió que su estado de salud es estable y se encuentra en supervisión médica constante; además que, será en 72 horas, cuando los especialistas se reúnan con la familia para darles un diagnóstico más detallado.

Salud estable

“Agradezco infinitamente las muestras de cariño y de apoyo que le han brindado, las bendiciones que le han mandado, te informo que Julio Preciado padeció una recaída porque padece una neumonía se puso severa, pero está estable, afortunadamente está respondiendo muy bien, por ese lado estamos tranquilos. Quien tiene la última palabra es Dios y por seguridad, los médicos decidieron que primero es su salud y por ello no permiten que tenga visitas”, declaró Blanca desde el hospital.

Mala racha

El cantante estuvo internado hace unos meses por problemas respiratorios, una trombosis y estuvo a punto de padecer una embolia cerebral.

“No es que haya recaído, los cambios de clima están muy cambiantes. Hablando de salud cualquiera de nosotros podemos enfermarnos, siguió cumpliendo con los compromisos de trabajo porque los médicos así se los permitieron.

“Él estuvo al pie del cañón con los chequeos médicos, pero le dijeron que podía seguir con su vida lo más normal que se pueda”.

Julio Preciado trabajó recientemente en el Ciudad de México y en Durango, donde se expuso a temperaturas muy frías, lo cual complicó su salud. Se empezó a poner mal al llegar al puerto y los médicos le indicaron era necesario que se quedara internado, él acató las peticiones de los expertos.

“Se está haciendo todo lo científicamente posible, está respondiendo muy bien a su tratamiento. En 72 horas nos van a dar un diagnóstico más certero, es el tiempo que tardan en hacerle efecto los medicamentos”.

Fechas en espera

Su hermana confiesa que se tuvo que cancelar fechas del fin de semana próximo.

“Me disculpo en nombre de la familia, porque no podemos responder como quisiéramos a todos los llamados. De ante mano, les pido una oración para Julio. Él es fanático de estar respondiendo al público, es una persona muy responsable y por cumplir es capaz de hacer hasta lo que no.

“Les agradezco a todos los medios que están al pendiente, les pido por favor que no desinformen, no informen algo que no está ocurriendo. Los médicos están haciendo todo lo posible, la salud es estable, aclaró no es el corazón, es una neumonía”.

Nueva música

Su hermana refirió que el cantante tiene muchas ganas de estar bien y regresar a la música para seguir con los proyectos musicales que tiene entre manos. Julio Preciado recientemente grabó un disco acústico en Mazatlán, donde mezcló sonidos de banda y norteño.

“Algo donde la gente sienta su presencia en la intimidad. Hizo un disco muy ranchero, trae un proyecto magnifico, el disco no lo va a vender, lo va a regalar. Él tenía la necesidad de cambiar el nombre, Julio Preciado, la Leyenda de la banda”, comentó.