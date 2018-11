¿Cuántos tipos de caspa hay y cómo eliminarlas?

Los tipos de caspa existen, aunque podríamos pensar que solo existe una, no es así. Es importante conocer los tipos de caspa para eliminarla correctamente.

De acuerdo con investigaciones publicada por The National Institute of Health, la caspa va más allá de un problema estético, en realidad es un problema de salud que si no se trata a tiempo, podría complicarse.

Existen dos tipos de caspa:

Caspa seca

Este tipo de caspa se produce por la renovación celular del cuero cabelludo, el cual es proceso natural, pero también puede tratarse de un hongo, por lo que se puede intensificar y ser más complicada de eliminar.

Se caracteriza por la presencia de pequeñas escamas finas y blancas que se desprenden del cuero cabelludo, más durante el cepillado.

El cabello luce opaco y seco.

¿Cómo eliminar la caspa seca?

Vinagre de manzana

Regula el pH del cuero cabelludo y limpia los poros eliminando el hongo. Debe aplicarse directamente mezclándolo con agua. Déjalo actuar por 10 minutos y después enjuaga.

Aceite de oliva

Debes ser extra virgen para que nos ayude a combatir la resequedad del cuero cabelludo. Se aplica directamente, sin mezclarlo con nada y se masajea el área afecta durante 10 minutos.

Aceite de coco

Es una anti fúngico natural, que además hidrata el cuero cabelludo. Debes aplicarlo en pequeñas cantidades para evitar que se vuelva grasoso el cabello.

Es importante que después de aplicar estos remedios para eliminar la caspa cepilles tu cabello regularmente para eliminar los residuos. Aplica estos remedios por lo menos dos veces por semana.

Caspa seborreica

Este es el otro tipo de caspa; es un tipo de dermatitis en el cuero cabelludo que se da principalmente por el aumento de grasa en el cuero cabelludo. Se presentan escamas gruesas de tonalidad blanca o amarilla en el cuero cabelludo.

También podría aparecer a causa del estrés.

¿Cómo eliminar la dermatitis seborreica?

Aloe vera

Es uno de los remedios más afectivos para problemas de piel. Contiene astringentes naturales y reduce la inflamación de la piel.

Es capaz de regenerar el cuero cabelludo y eliminar las costras provocadas por la dermatitis seborreica.

Miel

Es un excelente remedio que actúa directamente a nivel capilar y reduce las molestias que provoca este tipo de caspa. Se recomienda aplicarla directamente, dejar actuar por 15 minutos y enjuagar.

Por supuesto que es importante que acudas con un dermatólogo si no observas ninguna mejoría, estos son remedios que pueden ayudarte a eliminarla, pero todo depende del tipo de caspa que tengas.

Fuente: Salud 180