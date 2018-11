Termina algarabía de Pumas femenil

Pachuca las goleó 5-1 para un global de 6-1, y con ello asegurar la Semifinal ante el América

Pumas quedó fuera de la Liguilla, pagó cara su falta de experiencia y el plantel se notó muy por debajo de lo que se requiere para avanzar en esta Fase Final, donde Pachuca las goleó 5-1, para un global de 6-1 y con ello asegurar la Semifinal ante el América.

Durante los primeros 45 minutos, las universitarias mostraron un estilo ambicioso y arriesgado, buscando acortar distancias, ya que en la ida las Tuzas sacaron ventaja en la Cantera con un gol de Mónica Ocampo.

Al 23′ llegó la esperanza para el cuadro universitarios, luego de que Fabiola Santamaría recibió un pase filtrado de Paola López y puso en venta a las visitantes.

El Pachuca comenzó a presionarse y las fallas se apoderaron del conjunto de casa, que comenzó a fallar frente al arco de Brissa Rangel.

Nuevamente, Pumas se olvidó que a Ocampo no se le debe dejar sola ni un minuto y tras aflojar en la marca, la capitana se apareció para firmar al 40′ el 1-1.

Todavía con este marcador, las pupilas de Ileana Dávila respiraban, pues con un gol más podría avanzar a la siguiente ronda.

Sólo que ahora le tocó el turno a Deneva Cagigas de perder el control y anotar en propia portería al 49′, luego de que Ocampo intentara enviar un servicio al área penal.

Después de esta falla, las universitarias se desmoronaron anímicamente y Pachuca dominó a placer, no hubo otro equipo en el terreno de juego.

Al 64′ apareció otra vez Mónica Ocampo para el 3-1, anotando un doblete en este encuentro.

Pachuca no dejó de insistir y al 75′ Viridiana Díaz clavó el 4-1, dejando a la universitarias con un palmo de narices.

Para fortuna de las visitantes, Ocampo se fue al 81′, pero no se imaginaron que el ingreso de Elizabeth Hernández también resultó una pesadilla para las jugadoras de Pumas, pues la recién ingresada anotó el 5-1 al 82′.

De esta forma, el cuadro del Pedregal se despidió de la Liguilla y Pachuca sólo espera el triunfo de Tigres para enfrentar al América en la Semifinal.