Se siguen untando con la Ley 5 de Junio…Y la que volvió a demostrarse que sigue estando en pañales, es la labor preventiva que tiene que ver con la regulación de las guarderías y para prueba está el nuevo infante que muriera, una bebé de once meses de edad, en una estancia infantil clandestina que operaba en la colonia La Mesa de Nogales, por lo que así estuvo esa enésima fatídica negligencia. ¡Zaz!

Porque lo que es a la clásica, lo que son los de la Unidad Estatal de Protección Civil (UEPC), cuyo titular es Alberto Flores Chong, ni en el radar tenía la operación de ese alberge de menores “pirata” o ilegal, al aflorar que no cumplía con la más mínima normatividad, al no contar con los permisos correspondientes de ninguna índole, como tampoco con la llamada Ley 5 de Junio, lo que explica el porque de esa tragedia.

Y es que como una y ooooootra vez ha sucedido, lamentablemente muerto el niño o en este caso la niña, es cuando luego luego advierten que procederán a sancionar a los responsables, conforme a las leyes vigentes, pero que previamente no respetan, a la par que las instancias respectivas se han quedado cortas a la hora de hacer que se cumplan y es por eso que han seguido esas funestas consecuencias. De ese pelo.

Como en esta ocasión en que detuvieran a la propietaria de ese establecimiento, ubicado en la calle Bosque Rojo, de dicho barrio en esa frontera, identificada como Brenda, de 34 años, para que responda por la muerte de la aludida pequeña, quien al parecer muriera por una broncoaspiración, pero igual atendían a otros 30 chiquillos y chiquillas, entre un mes y 10 años de edad, y sin que “nadie se las oliera”.

Pues era tal la mala atención que le brindaban a esos pequeños ahí albergado, que hasta que se presentara ese trágico hecho el pasado viernes, es cuando detectaron que dos de los chiquitines que ahí se encontraban presentaban cuadros de neumonía, por lo que tuvieron que ser trasladados a un hospital, por lo que a ese punto es que llegara la indolencia, al momento de estar a sus cuidados. ¡Tómala!

Ciertamente que en ese caso de clandestinidad era de esperarse que llegaran a esos extremos, por como la necesidad de los padres, que generalmente trabajan en maquiladoras, los lleva a sacrificar el buscar las mejores condiciones para que les cuiden a sus hijos, lo que explica que los dejan donde se los reciben con el menor costo posible, aún a costa de ponerlos en riesgo, como esta vez se pusiera de manifiesto.

En lo que es un suceso que vuelve a exhibir que aún falta mucho por hacer para crear conciencia al respecto, en lo que tiene que ver con el funcionamiento de esas estancias, al todavía no aprenderse la lección que significara el tan lamentado incendio de la Guardería ABC en el 2009, en el que fallecieran 49 niños, ya que práctica no ha servido de mucho, por como continúan ocurriendo esos funestos hechos.

Si se toma en cuenta que después de todo ese tiempo ni siquiera han logrado tener la capacidad para que haya una verdadera verificación “al 100” o de manera más efectiva y así no salgan a flote esos changarros que están al margen de la reglamentación y para prueba está el que Flores Chong y compañía ni por enterados se dan, al sólo percatarse de ellas, pero cuando ya pasan las cosas. Así la incapacidad.

“Juntan sus chivas” delegados federales…Como para evitarse “el trago amargo” de que “les pidan la bola” o el cargo, los que desde el viernes 30 de noviembre comenzaran a entregarlo por su propia voluntad, son los delegados federales que hay en Sonora, ante la llega del nuevo Gobierno Federal que entrará en funciones el sábado de enfrente, aunque algunos lo harán gradualmente hasta marzo. ¡Órale!

Aunque el que ya empezó por poner el ejemplo al respecto, es el coordinador de esos 45 funcionarios, Wenceslao Cota Montoya, quien despachaba en la delegación de Gobernación y que prácticamente le dirá adiós a esa chamba con la gira de despedida que hará éste día el “Presi”, Enrique Peña Nieto, quien a las 13:00 horas vendrá a inaugurar el libramiento vial de Obregón, localizado en su entrada Sur.

Ante lo que se saca por conclusión que algunos de esos vividores públicos ya nomás tienen asegurada la presente quincena, salvo los que con suerte logren mantenerse en ese “hueso” por unos tres meses más, en el ínter de esa transición, una vez que Andrés Manuel López Obrador rinda protesta como Mandatario de la Nación, aunque lo más probable es que dejen como interinos a los verdaderos operativos. ¡Vóitelas!

Lo anterior como resultado de que con el nuevo modelo gubernamental de AMLO, esas posiciones pasaron a la historia y ahora sólo habrá un representante por Estado, que son a los que han bautizado como los superdelegados, que por estos lares tendrá esa misión el profesor, Jorge Taddei Bringas, quien ya adelantara que los primeros que saldrían serían los empleados de confianza. ¡Pácatelas!

Motivo por el cual es que “El Wences” Cota Montoya sí que hoy tendrá sus últimos momentos de gloria, cuando tome parte de lo que serán “Las Golondrinas” que le tocarán a Peña Nieto, a la hora en que le de el banderazo a dicha desviada, en la que invirtieran mil 500 millones de pesos y que forma parte de la inconclusa carretera de Cuatro Carriles que dejaran sin terminar, a pesar de las tantas promesas. ¡Ups!

Dejan “limpios” parques los ladrones…Ahora sí que ante la clase de robos extremos o nunca antes vistos, que ya están perpetrando, los que sí que deberán hacer algo son los de la dirección de Parques y Jardines de Hermosillo, donde está el poco conocido de Alberto Maytorena, por como se acaban de robar seis lámparas con todo y postes, así como dos bancas en una área de esas. ¡Ñácas!

Y es que aunque está de no creerse, pero así estuvo ese sonado atraco que “los amantes de lo ajeno” cometieran en un parque público de la colonia Norberto Ortega, y es que ya no únicamente se están robando el alambrado o cableado, sino que ahora están cargando hasta con ese posterío, de ahí el porque los vecinos también tendrán que hacer de vigilantes, ante la deficiente seguridad policíaca que hay.

Razón por la que cobra relevancia la propuesta que anteriormente hiciera el director de Servicios Públicos Municipales, Norberto Barraza, de contactar a los habitantes que vivan en los alrededores de esos lugares, para que adopten el cuidado de esas áreas verdes y así los mantengan en buen estado, a cambio de condonarles el pago del impuesto Predial, como parte de una política de ganar-ganar.

Sin embargo y como ya están las cosas de inseguras, se da por descontado que también tendrían que hacerla guardianes, para que no se sigan llevando las contadas “luces” y el de por si escaso banquerío, porque sino al rato ya no tendrán a que darle mantenimiento, por la oscuridad que habrá y el que no se podrán sentar los paseantes, derivado del como los están desmantelando. De ese vuelo.

En lo que es un reflejo de que le tendrán que apurar para aterrizare una estrategia preventiva en ese sentido, porque lo que es hasta hora no han pasado de las meras propuestas y ahí está que ya les están “ganando” con lo que antes se creía intocable, como son esas bases de las luminarias y los mismos focos, lo que deja en claro que los ladrones ya se están pasando de “ra$trillo$”. A ese grado.

No habrá “Ley Seca” por llegada de AMLO…Los que dan por descontado que “respiraron aliviados”, son los que gustan de “empinar el codo” o “tomar” los fines de semana, ante la noticia que adelantara la directora de Alcoholes Estatal, Zaira Fernández, de que el próximo sábado no habrá “Ley Seca” o prohibición de la venta de “cheve” por el cambio de poderes presidencial. ¡Qué tal!

Eso luego de que Fernández Morales aclarara el punto o que ese tipo de suspensión en la comercialización de bebidas embriagantes sólo aplica para el día de las elecciones, pero no para la toma de posesión del Presidente de la República, como la que tendrá lugar el venidero 1 de diciembre, cuando Andrés Manuel López Obrador relevará al saliente de Enrique Peña Nieto. Así la precisión.

Lo que traducido al español significa que ese pase de estafeta no viene contemplado en la legislación, razón por la cual es que no se afectará la actividad que tiene que ver con ese giro ambarino, como es la de los bares, antros y restaurantes, que es donde se expiden las bebidas también conocidas como “agua loca”, pero sobre todo la que tiene lugar en los conocidos como expendios, que son los que más venden.

No obstante y que se supiera que algunas empresas sí suspenderán labores, con todo y que trabajan medio día, por ser sabadito lindo, según esto para que puedan presenciar esa ceremonia que será histórica, porque por primera vez estará asumiendo la Presidencia de México un candidato surgido de la izquierda, ya que hasta ahora únicamente se la habían turnado los del PRI y taliPAN. A ese punto el cambio.

En tanto que por otro lado habría que ver si del Estado acude algún invitado especial a ese acto, que no sea de extracción morenista, por ser de sobra conocido que los dos únicos sonorenses que estarán en el gabinete de López Obrador, serán quien fungirá como secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, y Ana Gabriela Guevara al frente de la CONADE, y párenle de contar, por lo que así de mínima es la cercanía.

