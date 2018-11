Podría Padrés pasar Navidad en su casa

Lanzan buscapié a Fiscal Anticorrupción

“Olvidan” papás a hijos en las escuelas

Vendrá a dar la cara “Presi” Peña Nieto

Podría Padrés pasar Navidad en su casa…El que todo hace indicar que ahora sí podría pasar la próxima Navidad en su casa, es el ex gobernador panista acusado de lo “píor” o de corrupción, Guillermo Padrés Elías, luego de que trascendiera que ya le solicitara a los jueces que llevan sus dos procesos que le concedan su libertad, por ya haberse cumplido el plazo para mantenerlo encarcelado.

Toda vez que a partir de la petición que hiciera el mal afamado del “Memo” Padrés, por medio su defensa, argumenta que debe suspendérsele la prisión preventiva en la que lo han mantenido en el Reclusorio Oriente de la Ciudad de México, por ya haber pasado el tiempo de dos años que un preso puede estar tras las rejas sin ser sentenciado, que en su caso se cumplió el pasado 10 de noviembre.

Porque en base a como ahora están abogando por su causa con ese pretexto legal, manejan que el Código Nacional de Procedimientos Penales establece ese límite para estar encerrado preventivamente, salvo cuando la defensa del imputado prolonga el proceso, lo cual no es su situación, aún y cuando hasta ahora han descartado esa posibilidad por el riesgo que hay de que se pudiera fugar. De ese pelo.

Es por eso que ya le hicieran llegar ese pedimento al Juez Décimo Segundo de Distrito en Procesos Penales de la Ciudad de México, Guillermo Urbina, quien tiene a cargo un juicio en su contra por una presunta defraudación fiscal de $70 millones de pesos; e igual a Juan Miguel Ortiz, Juez Séptimo de Distrito en Procesos Penales de Toluca, donde le imputan un “lavado” de poco más de 11 millones.

Tan ya está teniendo eco Padrés Elías en su gestión, que afloró que Ortiz Marmolejo no sólo acordó por escrito tomar en cuenta su solicitud, sino que se supo que incluso la semana pasada celebró una audiencia para analizar la posible sustitución de medidas cautelares por la cárcel, como podría ser el dejársele libre con un brazalete electrónico o el arraigo domiciliario, así como el acudir a firmar periódicamente. ¿Será?

No obstante que los que se han mantenido en su negativa de que le sustituyan el encarcelamiento por alguna otra opción son sus acusadores de la Procuraduría General de la República (PGR), basados en la evaluación de riesgos que hiciera la Comisión Nacional de Seguridad, al haber determinado que hay una alta y fundada probabilidad de evasión o de que “se pele” como Baltazar, el del famoso corrido. ¡Órale!

Sin embargo o en lo que son peras o manzanas, con respecto a la posibilidad de que Padrés pudiera huir como cobarde, como reza la famosa expresión popular, ventilan que la venidera semana lo que es Juan Miguel estaría definiendo si le concede que salga de prisión para que lleve esa enjuiciada estando en la calle y de paso comiendo buñuelos en su residencia, lo cual todavía está por verse. ¿Cómo la ven?

De ahí que el Caso Padrés sí que podría convertirse en una de las noticias de fin de año, de llegar a otorgársele ese beneficio al primer gobernante estatal emanado del PAN y que fuera señalado de presidir uno de los sexenios más corruptos en la historia de Sonora, de ahí que algunos de sus ex colaboradores también han sido enjuiciados, de ahí que varios todavía andan huyendo. Ni más ni menos.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Lanzan buscapié a Fiscal Anticorrupción…Y en otra que tiene que ver con presuntas corruptelas, al que todo hace indicar que persisten en querer seguir “lanzándole buscapiés”, es al titular de la Fiscalía Estatal Anticorrupción (FEA), Odracir Espinoza Valdez, por la falsa noticia o de las llamadas Fake News que ahora le circulara el fin de semana y que tuviera que aclarar. ¡Pácatelas!

Eso luego de que en el portal de un periódico nacional se difundiera una información en la que se daba cuenta que la FAS había girado unas dizque ordenes de aprehensión contra dos ex acaldes de Nogales y Agua Prieta, Ramón Guzmán y Vicente “El Mijito” Terán, de ahí que Espinoza Valdez mandara a decir que eso era más falso que un billete de tres pesos, por nunca de los nucas haber revelado dicho dato.

Por el contrario el también apodado “El Odra” Espinoza, y vía un escueto boletín, precisó y sostuvo que para no entorpecer las indagaciones se han reservado las identidades de los investigados, a fin de siempre ser respetuosos de la presunción de inocencia y del debido proceso, lejos de querer andar “cacaraqueando el huevo” o “quemando” a quienes hasta hoy “tienen en capilla” o bajo esas cuestiones procesales. ¡Zaz!

Para el caso es que con dicho comunicado apuntillaran, que si bien en el marco de la reciente comparecencia que el de la FAS tuviera ante el Congreso del Estado, ahí ventilara que ya han ordenado detener a probables responsables en las mencionadas municipalidades, en ningún momento se dieron a conocer los nombres de los inculpados, precisamente para no caer en ilegalidades. ¡Vóitelas!

Aunque con ese enésimo “borrego” se confirma que lo que es a Espinoza lo continúan teniendo en la mira, como se lo manifestaran algunos legisladores, al incluso pedirle su renuncia, según esto porque sus resultados han dejado mucho que desear, lo que de alguna manera viene a explicar el porque le están “metiendo ruido” por todos lados, con la evidente intención de moverle el tapete o del puesto. ¡Palos!

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

“Olvidan” papás a hijos en las escuelas…Vaya que el que demostró lo que ya es toda una cruda realidad, como es el descuido de los hijos por parte de sus padres, es el extravío de una niña de 7 años reportada como desaparecida de la Escuela Primaria Nueva Creación de la colonia Real de Minas, y hallada por la Policía Municipal cinco horas después en un parque del fraccionamiento Oasis del Sol.

Pues aunque no ha trascendido mucho, pero dan cuenta que el caso de la menor de nombre Arely no es un hecho aislado, del como los papás cada vez más “olvidan” o no acuden a recoger a tiempo a sus vástagos a las escuelas, de ahí que los profesores se han visto en la necesidad de ponerlos a disposición de las autoridades policíacas y éstos a su vez ante el DIF de le respectiva localidad de que se trate. ¡Ñácas!

Y para prueba está la confesión que hiciera la infante perdida en esta Capital, quien dijera que se había ido con sus amigas a la citada área de recreación porque su mamá Gloria, de 33 años de edad, tardaba mucho en llegar por ella al plantel, por lo que así estuvo la “ventaneada” que “le pegara” y no es para menos, pero lo peor es que después no ha faltado quien todavía de pilón quieran culpar a los maestros.

Luego entonces ante esa creciente irresponsabilidad algo deberán hacer contra esos progenitores que ni a sus consanguíneos cuidan como debieran, por la forma que los exponen, y para mayores pelos y señas está el dato que destapara la directora del DIF-Sonora, Karina Zárate, de que tan sólo en Hermosillo han recibido cerca de 4 mil denuncias por omisión de cuidados, negligencia y abandono de menores. ¡Glúp!

Pero lo más grave es que con respecto al año pasado o el 2017, han tenido un incremento de más del 50% de quejas en ese sentido y sensible rubro, porque de recibir entre 200 y 300 mensuales, hoy en día se registran de 500 a 600, aunque lo que sí que “no tienen madre”, irónicamente hablando, es que ni a los centros escolares vayan por sus chamacos, y para mayor evidencia está el mal ejemplo de Gloria.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Vendrá a dar la cara “Presi” Peña Nieto…Cuando menos se esperaba, pero el que al menos va venir a dar la cara para que le pregunten porque no terminaron en tiempo y forma la reconstrucción y modernización de la carretera federal de Cuatro Carriles, es el “Presi” Enrique Peña Nieto, al anunciarse que mañana vendrá a inaugurar el libramiento Ciudad Obregón-Hornos. De ese vuelo.

Ya que prácticamente será una gira de despedida del perdido Mandatario de la Nación, que significará la séptima visita a Sonora de su gris gestión presidencial, si se analiza que ya el venidero 1 de diciembre le entregará el poder o la silla al Ejecutivo Electo de Morena, Andrés Manuel López Obrador, al grado de que el pasado sábado le ofreciera una comida de agradecimiento a los integrantes de su gabinete.

Así que ante ese incumplimiento, y más que a Peña Nieto, al que tendrán la oportunidad de recriminarle esa falla, es al secretario de Comunicaciones y Transportes (SCT), Gerardo Ruiz Esperanza, que también lo acompañará, por ser quien en su momento prometiera que para el pasado mes de agosto quedaría concluida esa rúa, pero ya van de salida y quedó en puras promesas de político y funcionario. ¡Tómala!

Para quien dude de lo anterior ahí tienen que la propia gobernadora, Claudia Pavlovich Arellano, ya tuvo que adelantarle a los cabildeos con los que serán los nuevo funcionarios federales, después de ese fracaso de Ruiz Esperanza y sus malas compañías, incluido el delegado o desligado de la SCT, Javier Hernández Armenta, que igual se comprometiera a ser parte de ese legado de terminación, ¡pero que va!

Es por lo que muy seguramente que Peña Nieto no se va salvar de que lo cuestionen, alrededor de ese evento que presidirá al mediodía junto con la “Gober”, para poner en operación esa vía que tiene una longitud de 34 kilómetros, en una tramo comprendido desde el Ejido Francisco Villa, hasta la caseta de cobro Esperanza, para incorporarse a la carretera 15, por como se quedaran cortos con esa obra. ¿Qué no?

