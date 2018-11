Silvia Mariscal lucha por papel soñado

A pesar de realizar roles muy similares en muchas de sus actuaciones recientes, ahora busca la forma de identificar lo que hace diferente un papel de otro, para evitar encasillarse

“Ya a mi edad o soy madre o soy abuela, nomás, pero mi reto es encontrar la forma más adecuada de abordar cada papel sin que se parezcan entre sí.

“Cada personaje tiene sus características particulares, tienen en común que son humanos, pero cada uno tiene detalles muy diferentes, individuales, que los hacen únicos”, afirmó Mariscal en entrevista.

A lo largo de 50 años de trayectoria, la actriz ha dado vida a todo tipo de personajes.

Entre sus actuaciones más conocidas se encuentran los papeles de Isabel Carmona en “Las Tontas No Van al Cielo” (2008); Refugio Aguirre, en “Teresa” (2010); y Elisa, en “El Hotel de los Secretos” (2016). Sin embargo, Mariscal aún se encuentra en espera de un personaje soñado.

“Espero algún día interpretar a una mujer de mi edad (72 años), inteligente, realizada. Me parece que es muy importante que las mujeres mayores tengan otro espejo para verse que no sea solamente el de madre afortunada o no afortunada, exitosa o no.

“Creo que la mujer de mi generación rompió esquemas en los años 70 y eso se debe reflejar en pantalla, el cambio que hicimos al alzar la voz, exigir más oportunidades y abrir una brecha de oportunidades”, expresó.

Recientemente la actriz finalizó con las grabaciones de la telenovela “Ringo”, bajo la producción de Lucero Suárez para Televisa, y donde comparte créditos con José Ron, Mariana Torres, César Évora, Luz Ramos, Pierre Louis, Alfredo Gatica, entre otros.