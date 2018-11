Rompe Cuarón con su novia tras cuatro años

El cineasta mexicano se separó de Sheherazade Goldsmith desde hace mucho tiempo, informó Page Six

Alfonso Cuarón se separó de su novia Sheherazade Goldsmith desde hace mucho tiempo, informó Page Six.

“Creo que la línea oficial es que ya no están juntos”, dijo una fuente en Londres, donde ambos viven.

Sin embargo, los representantes de Cuarón y Goldsmith no han salido a declarar nada al respecto.

La primera vez que se les vio juntos fue en 2014, año en el que Cuarón fue galardonado con dos premios Óscar por “Gravity”, como Mejor Dirección y Mejor Montaje.

Goldsmith, de 44 años, que tiene una empresa de joyería, es la ex esposa de Zac Goldsmith, el diputado conservador y ex candidato a alcalde de Londres, con quien tiene tres hijos.

Cuarón también tiene tres hijos de relaciones anteriores.