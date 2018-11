Refuerzan seguridad por misterioso testigo en juicio de ‘El Chapo’

Hay un testigo misterioso que irá a declarar en el juicio de Joaquín Guzmán Loera, alias “El Chapo”, que se lleva a cabo en una corte en Estados Unidos, por lo que se reforzará la seguridad.

En tanto, ya han terminado las comparecencias de Jesús “El Rey” Zambada como primer testigo cooperante de la Fiscalía en contra del líder del cártel de Sinaloa.

En el espacio de Ciro Gómez Leyva, en Radio Fórmula, se informó que esta semana se espera la presencia de un “testigo fantasma” que no podrá ser identificado por los medios ni por los dibujantes de la corte.

El enviado especial Juan Alberto Vázquez señala que ese “testigo sorpresa” puede desatar una bomba, porque la seguridad fue doblada casi a la mitad.

Señala que los periodistas que cubren el juicio del narcotraficante mexicano recibieron un comunicado en el que les advertían que no se podrá conocer la personalidad del “testigo fantasma” y los dibujantes no podrán hacer retratos de él. Sin embargo, no les han dado instrucciones sobre si podrán referirse a él por su nombre o por una clave.

