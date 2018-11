Multan a Maradona por dichos

En la jornada 15 “El Pelusa” arremetió contra el silbante Alan Enrique Martínez, quien expulsó al delantero de Dorados, Jorge Córdoba, y amonestó a otros dos

Pese a que Dorados consiguió el pase a la Final del Ascenso MX, no todo es miel sobre hojuelas, al menos para su técnico, Diego Armando Maradona, quien fue multado económicamente por la Comisión Disciplinaria.

“El Pelusa” era objeto de una investigación desde el fin de la Jornada 15, tras sus declaraciones en contra del arbitraje luego del empate ante Atlético San Luis, su rival en la lucha por el título y medio boleto a la Liga MX.

“Se impone, al Sr. Diego Armando Maradona, Director Técnico del Club Dorados de Sinaloa, del ASCENSO MX, una sanción económica (sin especificar monto) por infringir los artículos 8, 10, 11 y 28 del Código de Ética de la FMF”, se informó mediante un comunicado.

Maradona arremetió, en aquella ocasión, contra el silbante Alan Enrique Martínez, quien expulsó al delantero de Dorados, Jorge Córdoba, y amonestó a otros dos elementos de los sinaloenses.

Asimismo, en aquellas declaraciones, el ex futbolista se dio tiempo de recordar su pleito con Edgardo Codesal, árbitro que pitó la Final de Italia 90, que Argentina perdió ante Alemania.

“Nos amonestó a todos los jugadores nuestros que pasaban al lado. No quiero hablar mucho de él. No quiero remontarme a tiempos de Codesal, porque si sigo hablando, diría barbaridades.

“Que vean el partido las autoridades y aceptaría mi error, pero el equivocado esta vez fue el árbitro, que estuvo en contra de Dorados”, señaló entonces.