Está Tri Femenil en semifinales en el Mundial Sub 17

La oncena mexicano avanza por primera ocasión en su historia a semifinales luego de vencer en penales a Ghana

El Tri Femenil hizo historia en el Mundial Sub 17 al avanzar por primera vez a las Semifinales, venciendo en tanda de penales a Ghana por 4-2.

Luego de un primer tiempo nivelado, donde México mantuvo el orden, se fueron al descanso para modificar el planteamiento.

Sin embargo al minuto 46, Ghana sorprendió con un gol de Abdulai, quien tomó mal paradas a las integrantes del Tri.

Desde la banda, Mónica Vergara no permitió que su equipo bajara los brazos y abandonara su posición ofensiva.

Al 59′ se marcó penal por una falta sobre Nayeli Díaz y Nicole Pérez fue la encargada de cobrar desde los once pasos para poner el 1-1, con el que México tomó aire.

Todavía Nicole tuvo una opción más de incrementar el marcador, pero su disparo salió desviado.

Ghana realizó un cambio más en la recta final del partido, enviando a Suzzy Teye, quien con tres minutos en la cancha tuvo para anotar el 2-1 al 74′.

Otra vez el Tri tuvo que remar contracorriente y el empate llegó a través de los botines de Pérez, quien al 85′ cobró de manera perfecta un tiro libre que hizo inútil el lance de la portera africana y decretar el 2-2.

En la tanda de penales la portera mexicana Campos sacó el carácter a flote y con sus atinados lances detuvo dos disparos.

Desde los once pasos por Ghana anotaron: Mukarama Abdulai y Suzzy Teye, mientras que .Justice Tweneboaa y Elizabeth Oppong fallaron sus disparos.

Por México convirtieron: Nicole Pérez, Silvana Flores, Natalia Mauleón y Julieta Peralta cerró la cuenta.

Ahora el siguiente rival del equipo dirigido por Mónica Vergara saldrá de la serie entre Alemania y Canadá.