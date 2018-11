En las próximas horas podría salir en libertad el exgobernador Guillermo Padrés Elías

En las próximas horas saldrá de prisión el exgobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías, solo es cuestión de pagar una fianza de 40 millones de pesos, después de dos años de estar recluido en un penal de la Ciudad de México. El ex mandatario estatal abandonará el penal una vez que se cumpla con todas y cada una de las medidas impuestas por el Juzgado de Distrito, informó el Poder Judicial de la Federación.

A través de una nota informativa se dijo que el ex mandatario estatal deberá cubrir ciertos requisitos, entre los cuales está la fianza y presentación periódica ante ese juzgado federal, de manera quincenal, además de la prohibición de salir sin autorización del País y la colocación de localizador electrónico. Padrés Elías está preso desde noviembre de 2016 acusado de diversos delitos, entre ellos, “lavado” de dinero.

“La sustitución de la prisión preventiva se hará efectiva una vez que se cumplan con todas y cada una de las medidas impuestas en la causa penal 11/2018 de este Juzgado”, cita, “antes 25/2016 del extinto Juzgado Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México”.

Un juez federal concedió al exgobernador de Sonora, Guillermo Padrés, continuar el proceso que se le sigue por lavado de dinero en libertad, siempre y cuando cumpla con una serie de requisitos, entre los que destaca el pago de una garantía por 40 millones de pesos y la colocación de un localizador electrónico.

También tendrá prohibido abandonar el territorio nacional y deberá presentarse cada 15 días, sin falta, ante el Juzgado Séptimo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México con residencia en Toluca.

“Se concede el beneficio, al haberse satisfecho los requisitos que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales y el artículo Quinto transitorio constitucional para sustituir la prisión preventiva que le fue impuesta en la causa penal que se le sigue por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, previsto en el artículo 400 Bis del Código Penal Federal”, detalló el juez.

En junio pasado un Tribunal Colegiado de la Ciudad de México declaró infundada la inconformidad de la Procuraduría General de la República (PGR) contra la resolución de un juez que anuló el auto de formal prisión dictado al exgobernador de Sonora, Padrés Elías, por defraudación fiscal equiparada por 8.8 millones de dólares y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Cuatro meses antes, el 8 de febrero, el juez Decimosegundo de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México dictó auto de libertad por falta de elementos para procesar en favor del exmandatario estatal por dichos ilícitos.

Para ello, el juzgador externó que, en torno al delito de defraudación fiscal equiparada, no se acreditó que la autoridad fiscal haya ejercido las facultades de comprobación que establece el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación.

Este martes estará en Ciudad Obregón el Presidente Enrique Peña Nieto

Así son las leyes en México. Ahora vamos a ver qué opina el Presidente Enrique Peña Nieto, con respecto a la libertad del ex mandatario sonorense, ahora que visite Cajeme para inaugurar 37 kilómetros de carretera entre Navojoa y Ciudad Obregón. El Presidente solo inaugurará los libramientos del Sur del estado, Guaymas y Magdalena de Kino. El acto será en Ciudad Obregón.

Peña Nieto no podrá inaugura la remodelación de la carretera de “Cuatro Carriles”, porque esta aún no ha sido terminada, solo restan 6 kilómetros, según el director de la secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT) en Sonora, Javier Hernández Armenta…Pues no se atrevió el Presidente inaugurar su obra magna en la entidad por falta de voluntad política.

También vamos a ver qué comenta la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano sobre la puesta en libertad de Padrés Elías…La mandataria sonorense recibirá al todavía presidente en el aeropuerto de Ciudad Obregón, poco antes de la una de la tarde.

Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios. Recuerden: Dios nos regala 24 horas al día y nosotros decidimos qué hacer con ellas…No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy.

[email protected]