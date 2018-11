López Obrador “puro show” antes de tomar protesta como Presidente de México

Mientras Andrés Manuel López Obrador no tome protesta como Presidente de la República Mexicana todo será puro show. En estos momentos puede decir lo que quiera para conocer las reacciones de los grupos políticos y empresariales del país. Todo lo que diga no tiene validez, por eso se desdice con tanta facilidad y hasta asegura que él no ha dicho nada. Después del 01 de diciembre López Obrador será Presidente y entonces cambiará de tónica. Ahora solo son “tiros de calentamiento” para ver “cómo vienen las corrientes de agua”. Tendrá que cambiar de actitud.

No son recomendables los gobiernos sin oposición dentro de las cámaras de diputados y senadores. Los mexicanos ya los vivimos por muchos años, hasta que el mismo gobierno tuvo que abrirse para darle entrada a las fuerzas políticas de oposición. Ahora volvimos los pasos atrás y el próximo presidente de México tendrá mayoría de votos en el Congreso de la Unión, -diputados y senadores federales. Además, López Obrador tiene mayoría en casi todas las cámaras de diputados locales del país y presidencias municipales. Eso le da todo el poder a un solo hombre.

Por ese motivo el próximo presidente hace tantas declaraciones descabelladas, secundado por sus principales funcionarios federales que lo acompañarán en su gobierno. Creo que los gobernadores de oposición, tienen que exponer su postura desde ahora para estar prevenido a lo que venga, como lo hizo el gobernador de Jalisco. Los Estados son libres y soberanos y la primera autoridad es el gobernador, en el caso de Sonora, la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano. Jorge Taddei, representantes de López Obrador, visitará a la gobernadora esta semana. Creo que el martes.

De esta plática tienen que salir cosas buenas para Sonora, sobre todo, explicar muy bien Jorge de cuál será su función como representante del Presidente como “súper secretario”, como muchos los han llamado, o, “súper delegados”. Creo que todo va a salir bien, entre sonorenses nos entendemos bien…Para los que no saben, el maestro universitarios Taddei Bringas, es originario de Cananea y la Gobernadora Pavlovich Arellano, de Magdalena de Kino, ambos del norte del estado y casi vecinos. Ambos buscarán la forma de que a Sonora le vaya bien…Eso esperamos.

Sonora está por debajo de la media nacional en violencia contra las mujeres

En Sonora trabajamos para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, por lo que se logró bajar del lugar 4 al 20, donde se registra violencia contra las mujeres, lo que coloca al Estado por debajo de la media nacional, según la última Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, (ENDIREH) 2016, señaló Blanca Saldaña López.

La coordinadora ejecutiva del Instituto Sonorense de las Mujeres (ISM), dijo también que en la última encuesta ENDIREH realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, (Inegi), se señala que Sonora pasó del 45 al 27 por ciento en violencia en el noviazgo, lo que indica una significativa reducción en este tema, gracias, entre otras cosas, a las acciones preventivas como talleres y cursos en escuelas de nivel medio superior y superior de todo el Estado.

“Para combatir la violencia contra las mujeres debemos unirnos; es un proceso en el cual sociedad y gobierno se deben involucrar para la difusión de los derechos de las mujeres, los mecanismos de defensa legal, línea de emergencia 9-1-1, entre otras cosas”, insistió Saldaña López.

De acuerdo con el Inegi, la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2016, mide las experiencias de violencia que han enfrentado las mujeres de 15 años y más que residen en el territorio nacional.

En la publicación de esta encuesta, el Inegi señala que diez entidades están por encima de la media nacional, tanto para la violencia total a lo largo de la vida, como para la violencia reciente ocurrida en los últimos 12 meses (octubre de 2015 a octubre de 2016): Ciudad de México, estado de México, Jalisco, Aguascalientes, Querétaro, Chihuahua, Yucatán, Durango, Coahuila de Zaragoza y Baja California.

Esperan panistas que Guillermo Padrés salga de prisión antes de que termine el año

Los seguidores del exgobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías, esperan que antes de que termine el presente año sea dejado en libertad, después de dos años de estar recluido en un penal de la capital del país. A más tardar la próxima semana, el juez Juan Miguel Ortiz Marmolejo definirá si le concede la medida cautelar de libertad a Padrés.

Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios. Recuerden: Dios nos regala 24 horas al día y nosotros decidimos qué hacer con ellas…No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy.

[email protected]