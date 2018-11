Claves para no comer en exceso en navidad

La navidad es una de las épocas favoritas del año, pues las vacaciones, regalos, comidas de fin de año y convivir con la familia o amigos, hace que relajemos tanto nuestros hábitos alimenticios, que muchos caemos en los famosos atracones de navidad, ¿te suena familiar? Estas son las claves para evitar comer en exceso en navidad.

Si te preguntabas cómo evitar comer en exceso en navidad, ¡te damos claves sencillas para que esto no suceda! ¡Ponlos en práctica!

Empieza el día con un buen desayuno rico en fibra, de esta forma desde la mañana ayudarás a tu digestión.

Come lento, así le darás oportunidad a que tu estómago mande la señal a tu cerebro de saciedad. ¡Checa los trucos para comer más lento!

Toma abundante agua, mantener tu cuerpo hidratado también te brindará saciedad y evitarás comer en exceso

Come vegetales durante el día, de esta forma no le aportarás grandes cantidades de calorías a tu cuerpo y te mantendrás llena.

No te saltes comidas, aunque sepas que vas a cenar pesado y digas ¡mejor no como para no engordar!, este es de los principales errores que podrás cometer, pues durante la cena ocasionarás un atracón.

A la hora de la cena, empieza con la ensalada, de esta forma evitarás el atracón al plato fuerte y las porciones serán menores.

Si tu cena se lleva con pan, elige opciones más saludables como pan integral y establece límites, que sea solo una pieza.

De postre, elige opciones bajas en azúcar, una fruta podría ser una excelente opción. Si de plano no se te antoja, puedes comer postre pero que sea solo una porción pequeña.

Si tu comida es alta en grasa, de preferencia evita el alcohol, pues tu organismo no podrá metabolizar las dos cosas al mismo tiempo y lo convertirá en grasa.

Terminando la cena, prepárate un té verde o un té de manzanilla, esto ayudará a una mejor digestión.

De acuerdo a una publicación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), menciona que si el plato principal es muy graso, debes preparar entradas y guarniciones ligeras, por ejemplo ensaladas y vegetales. Además comer de todo pero solo en porciones pequeñas y no volverte a servir.

Como verás son claves muy sencillas pero que evitarán que comas en exceso en navidad y con ello, un importante aumento de peso.

Fuente: Salud 180