Ven con poco agrado aportación voluntaria

Comentarios encontrados manifestaron algunos hermosillenses en torno al exhorto de las autoridades municipales de aportar, de manera voluntaria, de uno a 120 pesos al momento de realizar el pago del impuesto predial correspondiente al 2019, el cual sería destinado para la adquisición de camiones recolectores de basura.

Rosa María Duran Armendáriz dijo que no está en disposición de hacer el donativo puesto que el salario que percibe es muy poco.

“Nunca había pasado esto pero pues cada administración es diferente y no podemos hacer nada, lo que sí deberían de hacer es bajarle los precios a la comida, la luz y el agua”, manifestó.

A su vez, Jesús Méndez señaló que no aportará ya que además donan obligatoriamente para las becas, Bomberos, Cruz Roja, así como para el Fomento a la Cultura y Arte.

“No voy a dar esa cuota porque ya aportamos para muchas otras cosas más, los pobres no estamos para andar regalando el poco dinero que ganamos; además no he escuchado a las autoridades que habrán de reducir su sueldo como va a pasar a nivel nacional”, expresó.

Por su parte, Aida Valenzuela mencionó que está a su cargo tres nietos, por lo que no está de acuerdo con dicha aportación.

“Apenas sobrevivimos en la casa y el Ayuntamiento quiere que le demos más dinero para comprar carros de la basura, están mal, lo que deberían de hacer es bajarle un poco a todo lo que donamos en el predial y agarrar ese recurso para pagar sus deudas en lugar de estar pidiéndole más a los ciudadanos”, comentó.

Otro hermosillense que prefirió omitir su nombre dijo que lo pensará pero que lo más seguro es que si colabore en esta propuesta que hacen las autoridades municipales.