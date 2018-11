Acusa a Cruise de aplicar castigos directamente

Asegura que el protagonista de Misión Imposible está al tanto de los abusos que se cometen en la iglesia

Leah Remini, actriz de 48 años y exmiembro de la iglesia de la Cienciología, no tiene miedo en señalar directamente a Tom Cruise por su papel dentro de esta comunidad. “[Él] ha administrado castigos personalmente a altos miembros de la iglesia”, afirma la intérprete, que desde su salida del movimiento religioso se ha dedicado a contar todo lo que pasa en el interior de una de las iglesias más secretas del mundo.

“La gente piensa que Tom es una víctima inocente en todo esto. La mayor parte de los cienciólogos lo son, pero él no está en la misma categoría que el cienciólogo medio”, ha asegurado Remini en una entrevista con el portal de noticias estadounidense The Daily Beast. “Tom está al tanto de los abusos que se producen en la Cienciología. Él ha sido parte de ellos”, añade.

La actriz, conocida por su papel de Carrie en El rey de Queens, dejó la organización en 2013 y desde entonces se ha dedicado a denunciar los abusos dentro de esta comunidad. Primero publicó sus memorias en 2016, Troublemaker: Surviving Hollywood and Scientology (cuya traducción se puede resumir en Sobreviviendo a Hollywood y a la Cienciología), y el próximo 27 de noviembre estrena la tercera temporada de su serie Leah Remini y la cienciología, que se basa en las declaraciones de otros exmiembros de la iglesia y sus experiencias en ella.

El programa, que se emite en el canal de televisión A&E, ganó en 2017 un premio Emmy como mejor serie informativa.

“Se dice a los cienciólogos que Tom Cruise está salvando el mundo, por lo que es considerado una deidad dentro de la iglesia. Es la segunda persona con más poder después de David Miscavige: el salvador del mundo libre”, cuenta la neoyorquina.

Tom De Vocht, un exmiembro de la fuerza policial interna de la iglesia, citado por The Daily Beast, apoya la afirmación de Remini y asegura que Miscavige y Cruise “están cortados por el mismo patrón”. “Tienen personalidades muy similares, los dos tienden a mirarse el ombligo. Es mejor no mirarlos mal o hablar mal de ellos, y sobre todo es mejor no ser mejores que ellos en ningún aspecto”, afirma el exactor. Miscavige fue el padrino en la boda de Tom Cruise con Katie Holmes en 2006.

Karen Pouw, portavoz de la iglesia en Estados Unidos, ha manifestado su rechazo a las declaraciones de Remini en ET Canadá: “Esa entrevista es una maniobra de publicidad para promocionar su falso reality show. Mientras los medios de entretenimiento sigan imprimiendo las mentiras de Leah Remini, su fanatismo antirreligioso va a tener voz”.

Cuando Remini dejó la organización hace cinco años, le contó a Ellen DeGeneresque lo había hecho porque por fin “había abierto los ojos”, y que a pesar de que había sido difícil y que perdió muchos amigos “a quienes ya no se les permitía” hablar con ella o con su familia, no se arrepentía de su decisión.