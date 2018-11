Celebrará Vero con la Virgen

Es una mujer de fe, creyente en la Virgen de Guadalupe y diariamente promueve el rezo del Santo Rosario, por lo que Verónica Castro no le dijo que no a la Morenita.

La actriz fue confirmada para estar como anfitriona en el programa tradicional de “Las Mañanitas a la Virgen de Guadalupe” que transmite TV Azteca.

A través de su cuenta de twitter, la ojiverde compartió un video en el que se anuncia su participación en el programa.

En el clip se da a conocer que será “Una celebración sin fronteras, con una anfitriona inigualable, Las Mañanitas a la Virgen de Guadalupe”.

Alberto Ciurana, director de contenidos de Azteca, hizo el anuncio oficial a través de su cuenta de twitter.

“Las mañanitas a la Virgen de Guadalupe con una anfitriona inigualable Verónica Castro, el 11 de diciembre por @Aztecauno”, informó el ejecutivo.

Los seguidores de Vero inmediatamente respondieron a la publicación de la actriz.

“Qué padre Vero, no queremos que te vayas nunca de la tele”, escribió Edith Gutiérrez.

“Qué emoción, ya la quiero ver”, fue el comentario de Sofi Carlos.

Otras personas señalaron que deseaban verla de regreso pero en uno de los programas musicales que hizo famoso como “Mala noche… ¡No!”, “La Movida” o “Aquí Está”.

Verónica, quien reapareció en la escena de la actuación con “La Casa de las Flores”, serie de Manolo Caro para Netflix, no había hecho televisión desde su participación en la telenovela “Los Exitosos Pérez”, en la que dio vida a Roberta Santos.

De acuerdo a una fuente, existe la posibilidad de que también la actriz Edith González participe en “Las Mañanitas a la Virgen de Guadalupe” de Azteca, pues año con año lo hace, pero hasta el momento no ha confirmado su participación.