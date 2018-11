Mayoritean cobro extra para la basura

Mayoritean cobro extra para la basura…Y sin ser concensuada y mucho menos consultada con nadie, la que ya aprobaron o mayoritearon en el Cabildo Municipal, es la aportación “voluntaria” de hasta $120 pesos al pagar el impuesto predial, pa´ destinarla a la recolección de basura en la ciudad, al ser votada para incluirla en la iniciativa de Ley y Presupuesto de Ingresos del 2019. De ese pelo.

Es por eso que los asegunes “ciudadanos” no se hicieran esperar, por ser una propuesta de cobro considerada como un impuesto disfrazado de “voluntario”, de ahí que algunos regidores como el priísta, Ernesto “Pato” De Lucas, propusieran el que realmente se le vea como una aportada extra que salga de la voluntad ciudadana y que no se la carguen en automático, como las que ya existen. ¡Pácatelas!

Porque sucede que las que hay actualmente, como las destinadas para los Bomberos, Cruz Roja, Becas y Fondo de Cultura, que ascienden a $40 pesos, ya se las enca$quetan a los contribuyentes “por de faol” o sin preguntarles, por lo que es algo que no quieren que vuelva a pasar, de ahí que por ese motivo esa cobranza ahora la harán en papeletas diferentes, para que los hermosillenses puedan decidir. ¿Será?

Y para el caso algo también deberán hacer un ajuste para los que acostumbran a pagar ese gravamen en línea o por Internet, porque generalmente por esa vía no les dan esa opción y les cargan el importe total a liquidar, de ahí que deban poner “un candado”, aunado a que igual desde ya le están exigiendo a la alcaldesa, Celida López, el transparentar los alrededor de $12 millones mensuales que esperan captar.

Con todo y que el sentir general que hay, es de que nadie está de acuerdo con esa medida, por de a cómo se le sigue cargando la mano a Juan Pueblo, al estarlo haciendo “pagar los platos rotos” de otros, en lugar de buscar otras alternativas para “apretarse el cinturón”, como sería reduciendo el gasto corriente y de la burocracia, para que les quede un mayor margen presupuestal y así prestar los servicios más básicos.

Y más cuando los gobiernos de Morena, como el de López Cárdenas, en campaña enarbolaron la bandera de que combatiendo la corrupción y evitando gasto superfluos o que estén de más, mínimo les alcanzaría para asegurar una operatividad, pero ya en la realidad está saliendo “píor” el remedio que la enfermedad, por de a cómo en la práctica están recurriendo a la cooperacha de la gente, por lo que así está el exce$o.

Al esa enésima pedidera reflejar que “no tienen llene” o límite, a la hora de explotar a las mayorías, por tantas cuotas de ese tipo que les aplican y que de voluntarias nomás tienen el nombre, que en éste caso será un complemento del presupuesto de $4 mil 836 millones 800 mil 130 pesos que están requiriendo para la Capital, de los cuales mil 638 millones 611 mil 933 pesos serán para las paramunicipales.

O séase que así está la jugada impositiva de los morenistas o de Celida y sus asesores, por ser una forma de estarse “lavando las manos” o el desligando de sus obligaciones, ya que en caso de que rechacen aportarles, en eso podrían escudarse para justificarse, de llegar colapsarse lo que tienen que ver con la recolectada del basurerío, cuando esa es su responsabilidad y sin “necesitar de bule$ para nadar”.

Es un abuso aportación para recolectores…Con referencia a la polémica de cobrar un extrita de $120 pesos para recoger los desperdicios de esta Ciudad del Sol, el que “ya le puso nombre al niño”, es el recién elegido dirigente estatal del taliPAN, Ernesto Munro Palacio, al tachar dicha proposición como de un vil abu$o para el pópulo, porque al final terminarán haciéndola obligada como las otras. ¡Vóitelas!

A ese grado es que el también apodado “Neto” Munro llamara a las cosas por su nombre, con lo que de pasó a la vez “le pegó” una exhibida a la regidora o “rugidora” panista, Myrna Rea Sánchez, que contra lo que se suponía, es de las que palomeara o aprobara esa cobradera, con lo que evidenció el no estar muy del lado de las clases populares, sino más bien de las gubernamentales. De ese tamaño.

Toda vez que en tanto que Ernesto apuntillara que no pueden permitirse ese tipo de exce$o$, porque el ciudadano no tiene la culpa de las malas administraciones, aunado a que un alto porcentaje sí cumple con el pago de sus impuestos, lo que es Rea Sánchez hasta se dio el lujo de ayer a salir a defender esa idea de que se cobre de más, como lo hiciera en medios de comunicación. Así la bandeada.

Con lo que a querer y no, pero eso dejó la percepción de que la también ex “candidota” del PAN a la alcaldía, ya se está conduciendo con una “línea”, que no es propiamente la del partido que la postulara, de ahí que deduzcan que ni siquiera los tomó en cuenta, aunque conociendo el de a cómo se las gasta, muy seguramente que va salir con que ella se maneja con bandera ciudadana, por no estar afiliada al albiazul.

Que le cargan la chamba a ciudadanos…Vaya que lo que sí que cayó en un mal momento, es el que finalmente los comerciantes que integran el del Patronato Pro-Obras del Centro Histórico, terminaran por “aflojar el codo” y decidieran donarle un camión recolector de basura al Ayuntamiento hermosillense, por suponerse que con eso les están haciendo la chamba. ¡Ñácas!

Ya que esa inversión de $1.5 millones de pesos que anunciara el cabecilla de esa organización de mercaderes, Miguel Ángel Figueroa Gallegos, “El Magalito”, se da en medio de la controversia que ha causado el que la gestión municipal de Celida López pretenda que las gentes aporte voluntariamente para ese rubro de la limpieza, pero sin antes buscar otras opciones para resolver el déficit que hay. ¡Zaz!

Pues si bien ese vehículo les recogerá lo que tiran en ese sector comercial y en las casas de esa zona, obviamente que con personal de Servicios Públicos Municipales, la cuestión es que sea algo que deben hacer López Cárdenas y los operadores de ese ámbito, cuyo titular es Roberto Barraza Almazán, pero ciertamente que al no poder con el paquete, es que se están “yendo a la peladita y en la boca”. ¿Qué no?

Sobre todo porque aún y cuando están solicitando ayuda por todos y de diferentes formas, en contraparte ni así se están comprometiendo a restablecer la recolección de dos días a la semana, como estaba antes, ya que hoy en día los recolectores sólo hacen los recorridos una vez cada siete días y todo hace indicar que así continuará por tiempo indefinido, al no verse pa´ cuando puedan resolver esa deficiencia. ¡Vóitelas!

Si se parte de que sí empezando el trienio y ya están haciendo eso, no descartan y que al rato les de por hacer lo mismo en otras áreas, como una forma de sacar “lana” a la facilita, y no lo que se dice como el anuncio de la máquina de coser Singer, por la facilidad con la que están recurriendo a esa estrategia recaudadora, cuando no era lo que prometieran en la etapa en que andaban en busca del “hue$o”.

Empiezan comparecencias con protestas…Al que ahora sí que le tocó comparecer con la voz fuerte y completa, al iniciar ayer la pasarela de funcionarios estatales ante el Pleno del Congreso del Estado, es al Contralor, Miguel Ángel Murillo Aispuro, y no precisamente porque se le conozca como “El Ronco”, sino dizque por las cuentas claras que rindiera ante los diputados. Ni más ni menos.

Eso como parte del desglose que harán del pasado III Informe del Gobierno que presentara la gobernadora, Claudia Pavlovich Arellano, por como Murillo con papelito en mano les demostrara a los legisladores, que después de que en el pasado sexenio la Entidad ocupaba los últimos lugares en transparencia a nivel nacional, en el uso del gasto, hoy en día puntea en ese transparente terreno.

Tan es así que señalara que en el tercer año de gobierno de Claudia, lo que son los manejos de los recursos auditados arrojan una tendencia a la baja, en el número de observaciones en las cuentas públicas estatales, según el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF) y la Auditoría Superior de la Federación, lo que asegurara que no es producto de la casualidad, sino de una rigurosa inspección.

Y para mayores pelos y señas manejó el dato de que a la fecha le han aplicado mil 971 sanciones funcionarios públicos, por posibles actos de corrupción, por lo que así estuvo ese tira-tira del “Muygrillo” con los tribunos, en lo que fuera su exposición, que en base al formato establecido, tienen una duración de 20 minutos, para luego dar paso a las preguntas y respuestas o más bien a los cuestionamientos. ¡Ups!

Por el estilo les tocó el “tiroteo” al director del Isssteson, Pedro Ángel Contreras, y al de la Fiscalía Especial Anticorrupción, Odracir Espinoza, en lo que fuera el primer trío de comparecientes; en tanto que para el próximo martes están agendados el titular del ISAF, Ramón Moya; así como secretario de Economía, Jorge Vidal; mientras que a la SEC la descartaron por sólo haber un encargado de despacho.

En tanto que a Contreras López por todos lados “le llovió”, por como en el exterior de la Cámara de Diputados se manifestaran varias organizaciones sindicales afiliadas al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora (Isssteson), entre ellas la del Staus, para demandar un diálogo y aclarar lo de los supuestos adeudos que les han manejado que tienen con esa institución.

