Pasajeros deben pagar las reparaciones del avión para poder llegar a casa

Seguramente has escuchado sobre cargos extras en equipaje, o un pago adicional para obtener asientos contiguos, pero una colecta entre los pasajeros para que pueda ser reparado el avión y despegar, no sucede muy a menudo.

Sin embargo, aunque te suene muy raro, eso es lo que sucedió. Los 249 pasajeros del vuelo de LOT Polish Airlines debieron realizar una “vaquita” y contribuir con 350 dólares.

El avión sufrió un problema en el sistema hidráulico y se requirió una bomba nueva para solucionarlo. Pero, el personal del aeropuerto de Beijing no acepto una transferencia bancaria por parte de la prensa, solo aceptaba efectivo (ahhh bienvenidos al tercer mundo…).

Una vez reunido el dinero, los pasajeros y tripulantes tuvieron que afrontar una espera de 10 horas para que se realizaran las reparaciones y el vuela pueda partir a su destino de Varsovia.

El pasajero Daniel Golebiowski dijo: “Estamos en el aeropuerto internacional. No puedo creer que las transacciones se realicen aquí en efectivo debajo de la mesa, con el mecánico de pie junto al avión. Increíble”.

El portavoz de la aerolínea, Adrian Kubicki, dio un comunicado a los pasajeros:

“Sé que encontraste una situación inusual hoy, por lo que me gustaría disculparme desde el fondo de mi corazón. Lo creas o no, pero hubo una situación con un empleado del almacén en Pekín que rechazó todos los métodos de pago que no fueran dinero en efectivo”.

“Sin embargo, le estoy agradecido a todos los pasajeros por permitir que el vuelo vuelva a Varsovia a salvo”.

El dinero, fue devuelto a los pasajeros cuando llegaron a Varsovia. Además, recibieron vales de compensación por la demora y molestias ocasionadas.

El trabajador de la aerolínea que pidió dinero a los pasajeros se enfrentará a una acción disciplinaria. El Sr. Kubicki agregó: “No hay circunstancias que justifiquen pedir dinero a los pasajeros”.

Fuente: insolitonoticias