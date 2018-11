Gana 80.000 dólares susurrándole a la gente por YouTube

Sophie Michelle, de solamente 21 añitos de edad, lleva ganado este año unos 80.000 dólares por subir vídeos donde solamente le susurra a la gente.

Su canal de YouTube, cuenta con algo más de 250.000 mil suscriptores.

Según explica, el The Daily Mail, sus videos han sido diseñados para producir una sensación llamada de ASMR (Respuesta Sensorial Meridiana Autónoma), es decir, una placentera sensación de hormigueo en el cuerpo como respuesta a diversos estímulos visuales y auditivos. (yo lo vi 20 segundos me aburrí y lo saqué…juro que no es mala onda…)

Sophie, percibe sus ingresos de la publicidad de YouTube que acompaña sus videos. Por ejemplo, su video dedicado a la hipnosis ha sido visto por más de 2.5 millones de personas.

Sophie, habla de manera suave, hace estallar burbujas y a veces lleva a cabo juegos de rol como, por ejemplo, interpretar a un médico. Y todo eso para crear una sensación relajante.

“La ASMR es algo que realmente puede ayudar en la ansiedad y la depresión”, afirma Sophie Michelle. “Mucha gente que mira mis videos sufre de estrés y ataques de pánico, por lo que siempre parece estar agradecida de que continúe publicando”, agrega.

Evidentemente, he llegado a la conclusión que a mis 45 añitos de edad… no he entendido nada….

Y hablando de ganar plata por internet, Roxy Sykes, de 33 años, ha revelado su secreto para ganar más de 120.000 dólares año, vendiendo sus calcetines malolientes a fetichista de los pies.

Y si….No he entendido nada….Y mi mujer encima me reclama que dejo la ropa sucia en el baño…

Fuente: insolitonoticias