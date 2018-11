Finaliza Cruz Azul torneo como líder

La Máquina suma 36 unidades y disputará la Liguilla desde la cima, lo que no hacía desde el Clausura 2014

Cruz Azul cerró el Apertura 2018 como líder tras vencer 2-0 a Monarcas en el Estadio Morelos.

La Máquina metió el acelerador en el complemento para llegar a 36 unidades y disputará la Liguilla desde la cima, lo que no hacía desde el Clausura 2014.

Martín Cauteruccio, al 67′, y Pablo Aguilar, al 74′, fueron los que firmaron la victoria tras un cotejo en el que el club michoacano intentó pero careció de contundencia, pues se topó con los postes y con un destacado Guillermo Allison, titular ante la baja por descanso de Jesús Corona, quien estuvo con el Tri.

Eso sí, el luso Pedro Caixinha tuvo que echar mano de Roberto Alvarado, quien junto a Julio César Domínguez no arrancaron el cotejo.

“El Piojo” Alvarado ingresó al 63′ y 4 minutos después, recortó a un rival en el área para ceder a Cauteruccio, quien se quitó de encima al portero Sebastián Sosa para mandar el balón al fondo de las redes, tras un contragolpe iniciado por Elías Hernández.

El camino se definió al 74′ cuando Aguilar metió cabezazo sin marca en un tiro de esquina, al llegar sin marca.

Para entonces, La Máquina ya se había salvado en algunas ocasiones, como al 12′, cuando Allison metió un manotazo para desviar un cabezazo cruzado de Sebastián Vegas, o como al 64′, que Miguel Sansores no alcanzó a empujar un balón tras llegar solo.

Todavía después del 2-0, hasta el técnico Roberto Hernández se lamentó cuando un disparo cruzado de Edison Flores reventó el poste izquierdo.

El conjunto cementero no sólo se confirmó en la cima, sino que ligó dos triunfos como visitante, una condición en la que había batallado mucho, hasta que ganó en su anterior salida, al derrotar a Pumas en el Olímpico Universitario.

Como si eso no fuera suficiente, los celestes cerraron el torneo con 3 victorias al hilo y ahora esperarán rival.

Cruz Azul ganó la Copa MX, cerró el Apertura 2018 como líder, pues tiene seis puntos de diferencia de su más cercano perseguidor, el América; y ahora va por el ansiado título de Liga, ese que el club no gana desde hace casi 21 años.