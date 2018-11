Enternece a Rivera teaser de “El Rey León”

El cantante y actor mexicana dijo que está ansioso porque se estrene el filme

El lanzamiento del teaser de la versión live action de “El Rey León” generó sensación en las redes sociales y Carlos Rivera, quien interpretó a Simba en el musical teatral, no estuvo exento del furor.

“Ya me emocioné, ya lloré, así que estoy como todo mundo con muchísimas ganas de que llegue”, dijo el cantante.

El tlaxcalteca dio vida al personaje en las puestas teatrales de España y México, y en reiteradas ocasiones ha dicho que es su cinta de Disney favorita.

Al asistir a la celebración del 90 Aniversario de Mickey Mouse, este jueves por la noche, el intérprete de “El Hubiera no Existe” dijo que espera coronarse como coach ganador de La Voz… México, que en una semana tendrá su final en vivo.

“He tratado de ser lo más honesto posible. Al final de cuentas, de nada servimos como coaches si no somos honestos con ellos. La vida es mucho más drástica.

“Nosotros damos consejos de lo que creemos les puede servir para que ellos en la vida, tengan también un éxito”, sostuvo Rivera.

En cuanto a una posible colaboración con alguno de sus compañeros jueces aseguró que no hay nada concreto, pero está abierto a la posibilidad.