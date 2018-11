Defánico lanza nuevo disco ‘In the realm of posibilities’

Tras haberse presentado en el Bataclán Condesa, Defánico celebra su exitosa presentación así como el lanzamiento de su quinto álbum de estudio In the realm of posibilities.

Esta placa discográfica llega bajo el sello de la disquera suiza Etna Recordings.

La propuesta musical del artista mexicano busca transmitir a través de sus composiciones mensajes positivos y sustanciales tanto a la humanidad como a las siguientes generaciones, esto con la finalidad de contribuir a la transformación del mundo, de ahí que el título de esta producción de 8 tracks tenga como referencia al universo mismo, es decir, la gama de posibilidades que ofrece la vida pero que para acceder a ellas es necesario salir de la zona de confort.

“Fuego interior habla de la chispa que llevamos todos adentro y que en esencia se trata de Dios o la energía creadora, también está No horizons que explica que del otro lado del miedo se encuentra el amor, así como la importancia de atreverse a vivir desde el amor; o Theta, que es una pieza instrumental que podría acompañar a quienes decidan meditar con ondas theta”, explicó el también compositor.

¿Aún no conoces a este artista? Acá te dejamos uno de sus éxitos más sonados:

Fuente: SDP noticias