Confirman prisión para cuatro policías federales

Un tribunal determinó que al menos por ahora los indicios en su contra son suficientes para sostener un proceso

Un tribunal federal determinó que cuatro elementos de la Policía Federal deberán continuar presos por la fuga de Joaquín “El Chapo” Guzmán, al estimar que al menos por ahora los indicios en su contra son suficientes para sostener un proceso.

El Segundo Tribunal Colegiado Penal en Toluca negó el amparo y protección de la justicia a los procesados contra el auto de formal prisión que les fue dictado hace tres años por el delito de evasión de reo acusado de delitos contra la salud.

Los quejosos son Jaime Galindo Hernández, ex jefe de Departamento de la División de Vigilancia; Roberto Cruz Bernal, ex supervisor del Cuerpo de Seguridad; Oswaldo Gastón Veytia Rodríguez y Miguel Ángel Cortez Carrillo, de acuerdo con los listados judiciales.

Dichos elementos son parte de un grupo de 12 agentes de la Policía Federal que originalmente fueron consignados por la PGR, al presumir que no activaron a tiempo el código rojo en el Altiplano, la noche del 12 de julio de 2015, cuando escapó Guzmán por un túnel.

Fuentes allegadas al caso informaron que, con base en los fallos de los amparos en revisión, dictados el jueves, por ahora existen indicios de que no actuaron de manera oportuna de acuerdo con sus obligaciones y circunstancias específicas.

Sin embargo, precisaron que debido a que esta circunstancia se considera una coautoría, más adelante podría favorecer a los procesados, pues exigirá un mayor grado de prueba para que pueda acreditarse el dolo que la coautoría necesita.

El colegiado también resolvió conceder un amparo a Agustín Jiménez Molina, otro de los agentes implicados, aunque el fallo no necesariamente tendrá como consecuencia su libertad.

Según informes de allegados al caso, la protección de la justicia para Jiménez es para el efecto de que le repongan el procedimiento y se valore nuevamente si debe o no continuar procesado, pero esta vez tomando en cuenta un oficio de la Policía Federal que establece que no era obligación de sus elementos activar el código rojo en el Altiplano.

La última fuga de “El Chapo” en 2015 llevó a la cárcel a 20 funcionarios y de ellos sólo cuatro han conseguido su libertad.

Ellos son Reyes Amyr Mota Carrillo, Miguel Ángel Flores Mirafuentes y Emmanuel Galicia Conchillos, agentes de la Policía Federal, así como Leonor García García, ex directora Jurídica del Altiplano.

En los próximos días se unirá a este grupo Valentín Cárdenas Lerma, el ex director del penal, a quien también el pasado jueves el mismo colegiado le confirmó un amparo que ordena a otro tribunal dictarle la libertad.a