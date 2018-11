“Uy, qué miedo”, dice Fox sobre posible investigación contra expresidentes en administración de AMLO

El expresidente Vicente Fox se burló sobre las posibles investigación por actos de corrupción de expresidentes que podría realizarse durante el próximo gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

En entrevista con Azucena Uresti, en Radio Fórmula, el exmandatario aseguró que cualquier indagatoria que se pretenda lanzar en su contra por actos de corrupción se “topará con pared”, pues durante su gobierno se rigió conforme a la ley y no incurrió en delito alguno.

“El león piensa que todos son de su condición. Yo no sé de los demás pero aquí se va topar con pared. Que haga lo que quiera. Uy qué miedo, no me estés amenazando, porque a mí no me da ni tantito de miedo. A los que sí son corruptos, son a los que va a perdonar, ya lo dijo”.

En cuanto al fin de prestaciones para los expresidentes, reconoció que vive en incertidumbre respecto al retiro del seguro de gastos mayores y la permanencia de elementos del Estado Mayor Presidencial (EMP) para su seguridad y la familia. Consideró que el todavía presidente electo no ha mostrado la capacidad necesaria para asumir el cargo más importante en la administración federal y por eso se “esconde” en consultas ciudadanas sobre sus proyectos e ideas.

Respecto a los señalamientos de “El Rey” Zambada sobre la entrega de sobornos a Genaro García Luna, que en su gobierno se desempeñó como titular de la AFI, Fox dijo que los años que colaboró con él fueron muy buenos y confió en que todo se trate de una “calumnia”.