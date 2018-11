Continúa bacheo pero sin verse nada claro

Siguen bacheando pero no se ve nada claro…Y con la que se espera que ahora sí se vea algo claro, es con la segunda fase del programa emergente de bacheo que acaban de poner en marcha para reparar vialidades de Hermosillo, Bahía de Kino y el poblado Miguel Alemán, la cual tendrá una inversión de $25.4 millones de pesos, y es que lo que es la primera, ni siquiera se notó. D ese pelo.

Toda vez que la mayoría de las calles de esta “Capirucha” están “fatales” o intransitables, por las malas condiciones en que se encuentran, sobre todo las de los barrios, de ahí que para ese efecto y a través de la Coordinación de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología (Cidue), de la que es titular José Eufemio Carrillo Atondo, es que contrataron a 29 empresas para que bacheen a crédito. Así la urgencia.

Pues el plan es de que con esa modalidad de asfaltar fiado cubran un total de 75 mil 849 metros cuadrados de baches, los cuales abundan tanto en las principales rúas, como al interior de las colonias, según esto en beneficio de alrededor de 75 mil ciudadanos, lo que todavía está por verse, porque lo mismo dijeron con respecto a la primera etapa, y ¡bien gracias!, por como no se reflejó en las destrozadas avenidas.

Es por eso que ojalá y que ahora sí sea verdad lo de la creatividad e ingenio del que presumiera José Eufemio, en el acto en que le dieran el banderazo de salida a esas obras de bacheadas, que muy seguramente que durarán varias semanas, para cuya finalidad a cada compañía se le asignó un contrato por $929 mil pesos, que se los harán pagaderos en los meses de enero y febrero del próximo año.

Porque de acuerdo al citado funcionario municipal, se trata de consorcios que checaron que según esto tienen la capacidad técnica y financiera para realizar esa labor, y no resulten de esos que son “hechizos” o “patitos”, que solamente forman al bravazo para que les adjudiquen de esos trabajos, porque de alguna manera tienen que prevenir eso, ante la mucha necesidad que hay y los pocos recursos con que cuentan.

No obstante y que lo único cierto es que lo del bacherío ha seguido siendo uno de los talones de Aquiles de la alcaldesa emanada de Morena, Célida López Cárdenas, junto con el de la inseguridad, como lo denota el que hasta los ciudadanos por su cuenta ya hayan optado por tapar esos hoyos, ante la desesperación de que nomás no ven para cuando lo vaya hacer el Ayuntamiento. ¡Pácatelas!

Pero todavía así el de la Cidue “se puso los moños”, al recomendarles la clase de materiales más adecuados para que no vuelvan a resurgir y tampoco representen un peligro para los automovilistas, tan es así que a los interesados hasta los citaron en esa dependencia para asesorarlos, cuando lo cierto que a como queden ya estarán mejor, que siendo unos cráteres abiertos como hasta ahora. ¿Qué no?

A ese grado de desesperados han llegado los vecinos de algunos sectores habitacionales, ante la inoperancia de la Comuna, y es que ahora todo están queriendo que haga la ciudadanía, como eso de que les hagan una aportación voluntaria para la compra de carros recolectores de basura y el compra de basura, y además de que les lleven los desperdicios a los contenedores y puras ocurrencias de esas.

Manda mal mensaje velorio de los Beltrán…Lo que sí que mandó una mal mensaje para el Estado, es que en Hermosillo se haya velado el cuerpo del cabecilla del Cartel de Los Beltrán, como era Héctor Beltrán Leyva, “El H”, quien muriera de un infarto en un hospital de Toluca, cuando estaba encarcelado en el Penal del Altiplano, ya que eso se prestó para todo tipo de especulaciones. ¡Órale!

Al trascender que el cuerpo del conocido narcotraficante sinaloense, que estaba casado con la ex reina de belleza sonorense, Clara Elena Laborín Archuleta, fue recogido por una de sus hijas y trasladado en una avioneta particular durante la madrugada a esta Ciudad del Sol para su sepelio, después de que el pasado domingo falleciera de una afección cardiaca, misma que se le complicó con un cuadro de diabetes.

De esa manera sorpresiva le echaron los santos óleos en esta localidad al capo del “Narco”, de 56 años edad, quien naciera un 6 de mayo de 1962, en una ceremonia fúnebre que tuviera lugar en la céntrica funeraria San Martín, y a quien se hablaba de que ayer mismo sepultarían, en un cementerio que todavía estaban por definir, porque hasta en eso había mucho hermetismo al respecto. De ese vuelo.

Y es que el clan de los Beltrán Leyva era una organización delictiva surgida en suelo sinaloense, liderada por los hermanos Marcos Arturo, Alfredo, Héctor y Carlos Beltrán Leyva, así como por el ya difunto Iván Beltrán Villarreal, y que se iniciaran como comandantes del Cártel de Sinaloa, encabezado por Joaquín “El Chapo” Guzmán, hoy preso y enjuiciado en EU, hasta que se pelearon a muerte. ¡Tómala!

Así que donde vino a quedar Héctor, después de que se trajeran sus restos por acá, lo que dio rienda suelta a toda clase de elucubraciones, tocante a las ligas o relaciones que por estos lares tenía, a partir de que aquí viven parte de sus familiares, por la familia que formara con Clara Elena, quien no por nada en el pasado fuera víctima de un sonado atentado en esta misma desnaranjada ciudad. ¡Qué tal!

Ni a la Maribel Guardia perdona el hampa…Pa´ que vean el como la inseguridad ya está en todos lados, ahí tienen que ni sus encantos salvaron a la actriz y cantante, Maribel Guardia, de ser amenazada de muerte por unos sujetos que secuestraron el camión en el que los de la obra “Cleopatra Metió la Pata” iban a Reynosa, Tamaulipas, porque no sólo los asaltaron, sino que también los golpearon.

En lo que vaya que sí que se trató de un atraco o caso de la vida real, por como a la belleza de Maribel y sus actores les robaran su equipo y demás, luego de las advertencias que les hicieran, de que si llegaban les iban a quemar el autobús y atentar contra nuestras vidas, por lo que como “el miedo no anda en burro”, es que mejor decidieron irse de paso, no sin antes encomendarse a Dios. ¡De no creerse!

Ante lo que deducen que tal vez el promotor de esa representación teatral no pagó el correspondiente “derecho de piso” a los delincuentes, y es por la que “la pagaron” con Guardia, a quien ni oportunidad le dieron de ponerse en ídem o guardia, por lo que terminara pasando el susto de su vida y no es para menos, por ser un atentado con el que ya se está “tocando” a la farándula, y lo cual no es puro teatro. ¡Zaz!

Ya que si bien desde antes ya existe el antecedente de que hasta han matado cantantes, pero han sido del género grupero, por en muchos de los casos haber caído en el degenere, al involucrarse con la mañosada, empezando por cantar los famoso corridos, con todo y que no se cree que haya sido el caso de los exponentes sonorenses, Valentín Elizalde y Sergio Vega, quienes fueran acribillados. Así el dato.

Sin embargo y en una muestra más de que en esta Capital tampoco “se hace malos quesos”, en cuanto a esos ataques raros de la delincuencia, ahí tienen que la media noche del martes rafaguearan una casa en la colonia Quintas del Sol, localizada en la zona sur, lesionado a una mujer de 43 años de edad y su hijo de 14, luego de que un grupo de personas en cinco vehículos llegaran y les dispararan a la fachada. ¡Ñácas!

Sigue cosechando premios la Gobernadora…En lo que ya no es ninguna casualidad, sino más bien una realidad, la que ha seguido siendo reconocida por propios y extraños, es la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, y para prueba está el que ahora recibiera el Premio Nacional Líderes 2018, en la categoría “Gobierno Impulsor”, que otorga Grupo en Concreto, por sus acciones en materia de vivienda.

Por ser un galardón con lo que se demuestra que la Mandataria Estatal ha continuado cosechando lo que ha sembrado, en esta ocasión por la promoción que ha impulsado en ese ámbito, para que más sonorenses puedan tener acceso a un hogar digno y seguro, lo que se ha logrado a partir de la chamba desarrollada por medio de la Comisión de Vivienda de Sonora (Coves), de la que es directora Ely Sallard.

Luego entonces así estuvo esa distinción para la “Gober”, por como ahora sí que en concreto se lo resaltara la representante del Grupo en Concreto, Mariel Zúñiga Alfaro, al ponderar que ese reconocimiento se le asignó por el respaldo que le ha dado a la industria de desarrollo de vivienda en el Estado, además de la creación de programas en beneficio de las familias que más lo requieren.

No en balde es que la Ejecutiva sonorenses destacara, que en los tres años que van de su sexenio es uno de los rubros a los que más se apoyado, en aras de combatir el hacinamiento en lo que en muchas veces son simulacros de casas, vía las estrategias implementadas por el Coves, de ahí que también le diera “su coba” o mérito a Sallard Hernández, que por algo también recibió una galardonada por ese motivo.

Razón por la cual es que no por nada se supiera que Claudia y Elia Sara hicieran el uno dos en esa materia, por esa premiada que recibieran por partida doble y no es para menos, por ser una de las áreas en los que más se ha visto movimiento y resultados en la presente administración claudillera y para seña está esa ceremonia en la que las galardonaran, la cual se celebró en la Ciudad de México. Ni más ni menos.

