Revelan una condición fundamental para la creación de vida en el universo

Un equipo de investigadores logró desentrañar un mecanismo presente en el universo que es fundamental para que pueda aparecer vida. Además de atmósfera, capa de ozono, agua líquida y una temperatura adecuada, previamente se necesita de la luz óptica y ultravioleta de estrellas masivas recién formadas.

Publicado en la revista Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, el estudio liderado por Roland Crocker, de la Universidad Nacional de Australia, se centró en la particular manera en que las estrellas hacen una contrapresión a la gravedad que ralentiza el proceso de formación estelar.

“Si la formación de estrellas ocurriera rápidamente, todas ellas se unirían en racimos, en los que la intensa radiación y las explosiones de supernovas podrían esterilizar todos los sistemas planetarios, impidiendo la aparición de la vida”, detalló el especialista. Incluso, agregó, “las condiciones en esos racimos” hasta podrían evitar “la formación de planetas”.

La importancia de la luz y la gravedad

La luz ultravioleta y óptica proveniente de las estrellas jóvenes y masivas, señala el estudio, se extiende hacia el gas responsable de la formación estelar y alcanza el polvo cósmico. Este luego dispersa la luz infrarroja, que actúa como una presión que empuja contra la gravedad.

En ese sentido, la investigación reveló que la emisión de luz provoca la expulsión del gas que, en última instancia, genera una tasa acelerada de formación de estrellas. “El fenómeno que estudiamos ocurre en galaxias y racimos estelares en los que hay una gran cantidad de gas polvoriento que forma estrellas relativamente rápido”, dijo Crocker, a la vez que aclaró que hay galaxias en las que la formación de estrellas es “más lenta”, como la Vía Láctea, que “forma, en promedio, dos nuevas estrellas por año”.

“Esta y otras formas de retroalimentación ayudan a mantener el universo vivo y vibrante”, concluyó Crocker.

Fuente: actualidad.rt