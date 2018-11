Niega gobierno estatal desvío de recursos

El Gobierno del Estado, a través del titular de la Secretaría de la Consejería Jurídica, Iván Jaimes Archundia negó un presunto desvío de recursos por parte de la actual administración estatal.

Lo anterior en relación a una nota periodística, derivada de una investigación por parte de la asociación civil “Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad A.C”.

Iván Jaimes Archundia, consejero jurídico, rechazó de manera contundente el supuesto desvío de recursos públicos para financiamiento de campañas políticas.

No obstante ello, dijo, la Gobernadora del Estado giró indicaciones a la Contraloría del Estado para que desde esta dependencia se inicie una investigación para no dejar lugar a dudas sobre ese manejo de los recursos, y en caso de ser necesario se deslinden responsabilidades.

En la comparecencia ante el Congreso del Estado, el contralor Miguel Ángel Murillo Aispuro confirmó que se inició una investigación, a fin de determinar si hay o no una responsabilidad.

Murillo Aispuro puntualizó que el Gobierno del Estado, con objeto de conducirse en una vía estrictamente legal, ha girado indicaciones para poner a disposición de la investigación que efectúen las autoridades que correspondan, toda la información que, en su caso, pudiera estar relacionada a la nota periodística.

Iván Jaimes Archundia, consejero jurídico del Gobierno del Estado, manifestó que no existen indicios de desvíos de recursos públicos, dado que las reglas de operación para obra pública y adquisiciones se aplican de manera estricta y sin dejar lugar a dudas.

El consejero jurídico afirmó que, adicionalmente, hace cinco meses el Gobierno del Estado presentó denuncia formal por una información que se publicó en redes sociales con las mismas presunciones que hoy retoma la Asociación Civil y algunos medios de comunicación.

Derivado de ello, la Fiscalía General del Estado determinó que los servicios prestados por las empresas sí se realizaron.

Sin embargo, agregó, si las empresas recurrieron a estrategias fiscales equivocadas es responsabilidad de las empresas, pero no del Estado.

“Específicamente en relación a esa nota, les quiero comentar que no es ni siquiera consistente, negamos rotundamente y categóricamente que exista alguna suposición relacionada a algún tipo de desvío de recursos, y que finalmente existe una verdad legal, una verdad jurídica, y esa verdad jurídica sin lugar a dudas no corresponde en lo más mínimo a la investigación y a las suposiciones periodísticas que nacen de esta nota que se publicó el día de ayer”, aseveró.

El consejero jurídico afirmó que el Gobierno del Estado será siempre respetuoso del ejercicio periodístico y se encuentra en la mejor disposición de dar respuesta a cualquier señalamiento.