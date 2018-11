Netflix hace pacto con el Diablo para evitar demanda por serie de Sabrina

En uno de esos momentos surreales, tal vez recuerde que la Iglesia Satanista, The Satanic Temple, de Estados Unidos; amenazó con entablar una demanda en contra de Netflix por haber usado sin su permiso la imagen de Baphomet, uno de los demonios máximos que son adorados por el culto satánico, en la serie El Mundo Oculto de Sabrina.

De acuerdo con Lucien Graves, portavoz de la iglesia, la estatua que se puede del ente demoníaco que se puede ver en algunos capítulos, cuenta con derechos de autor; junto a esto, señaló que la manera en la que se hace alusión a dicha figura metafísica, así como al culto satanista en general, carece de fundamentos; trastocando los verdaderos valores de este, relegándolo a una percepción negativa.

Así, para evitar que esto escalara; la empresa decidió arreglar el asunto fuera de la corte, literalmente, hicieron un pacto con el Diablo. The Satanic Temple dio a conocer que todo terminó de manera amistosa, después de que se les asegurara un lugar en los créditos de la serie señalando que ellos son dueños de los derechos de Baphomet. Se alude que también se llegó a un acuerdo económico, aunque esto no fue señalado en el comunicado del grupo religioso.

Hay que mencionar que si bien el concepto relacionado con el culto satánico y lo que representa Baphomet no está sujeto a derechos de autor; la representación de física de esto sí es suceptible de copyright, lo que reclamaban los satanistas en esencia era eso, que se les reconociera por hacer uso de una imagen que ellos diseñaron; no tanto el que se presentara al demonio como tal. Si Netflix y Warner (quienes también estuvieron implicados en el desarrollo de la serie), hubieran usado otra forma de representación, es probable que no ocurriera este problema.

