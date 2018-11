Muere repartidor de refrescos por narcobloqueos en Jalisco

La Policía Federal montó un operativo para rastrear a los agresores, hasta el momento trasciende que hay dos detenidos

En operativo de la Secretaría de Marina (Semar) en el municipio costero de Tomatlán desencadenó un enfrentamiento a balazos con un grupo armado perteneciente al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Posteriormente se registraron narcobloqueos, seis unidades fueron incendiadas en distintos puntos de la carretera 200 a Barra de Navidad.

Los delincuentes bajaron de los camiones a choferes y pasajeros.

Sobre el puente del Río Tomatlán, muy cerca de la cabecera municipal se prendió fuego a un camión cargado con papaya.

“Que lo iban a quemar, a pues ni modo, pues que le voy hacer; acá delante se bajaron y oí unos balazos que tiraron cuando ya me había ido yo, pero a mí no me trataron mal porque yo no me porte mal, ni sé quiénes son, para que le voy a decir quiénes son”, comentó Gilberto, uno de los conductores.

“Lamentablemente un civil inocente, de 33 años de edad, perdió la vida.

Camiones todavía no los tengo bien definidos, de momento nos reportaron 4 y el de nosotros de la basura, así como una perdida que lamentar, es un repartidor de refresco”, detalló Jorge Luis Tello García, alcalde de Tomatlán.

Posteriormente se sofocaron las llamas y se procedió al retiro de los vehículos calcinados.

Uno de los vehículos incendiados fue ubicado prácticamente a las puertas de la Preparatoria Regional en Tomatlán, por lo que se decidió la suspensión de actividades en el Sistema de Educación Media Superior y en el Centro Universitario de la Costa para garantizar la integridad de los casi mil alumnos.

