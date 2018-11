Michelle Vieth asegura que Gretttel Valdez abortó un hijo de Héctor Soberón

Michelle Vieth se niega a morir en el mundo de la farándula, desde hace una década habla de la filtración de su video sexual, tema que otra vez retoma…

¿Qué hay de nuevo? Un documental.

Michelle lanzó su documental por lo que a través de él revela que Grettell Valdez abortó un hijo de Héctor Soberón.

“Yo me enteré que Héctor vivía con Grettell Valdez, yo no estaba de acuerdo en que Grettell siguiera viviendo con él, aunque él llegó varias veces a decirme: ‘es que me tiene amenazado, si yo la dejo va a salir a los medios a decir que yo la hice abortar un hijo de nosotros’”, declaró Michelle para el programa HOY.

Asimismo explicó que el lanzamiento de este material es porque ya es una mujer madura que desea curarse heridas por lo que cree que este es un gran paso para hacerlo.

Fuente: SDP noticias