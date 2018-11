Aprueba Cabildo de Hermosillo cuota voluntaria para pagar recolección de basura

Los empresarios están bacheando el municipio de Hermosillo y ahora la alcaldesa incluye una cuota voluntaria dentro del presupuesto, para que la ciudadanía pague hasta 120 pesos más, para destinarlos al pago de recolección de basura. Entonces, ¿qué pagará el Ayuntamiento con las recaudaciones del impuesto predial y otros? Lo peor, el Cabildo capitalino ya aprobó el presupuesto por unanimidad con la condición de que no haya más impuestos locales.

En sesión extraordinaria se aprobó por unanimidad la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Ingresos para el año 2019. Que autoriza una aportación voluntaria de hasta 120 pesos al pagar el impuesto predial, con el fin de que esta aportación sea destinada para la recolección de basura en todo el municipio. Además, la Comuna se compromete a no incrementar los impuestos. La alcaldesa Célida López Cárdenas confía en la buena voluntad de los hermosillenses.

La Presidenta Municipal informó que la mitad de los hermosillenses no paga el predial, que por eso existen tantos atrasos. Pues que ponga en operación un programa con el fin de hacer pagar a la mitad de la población, porque no es justo que unos paguen y otros no. En anteriores administraciones se han pestos al descubierto que la gente adinerada es la que debe más impuestos y, muchos, como son influyentes, acuden con los alcaldes para que les quiten la deuda.

El Presupuesto aprobado para el 2019 es de 4 mil 836 millones 800 mil 130 pesos, de los cuales las paramunicipales aportarán mil 638 millones 611 mil 933 pesos, y de ingresos propios son mil 304 millones 729 mil 650 pesos…La alcaldesa debe de aprender a administrar los recursos propios, porque los empresarios no hacen nada gratis y, la ciudadanía no tiene dinero para aportar “cuotas voluntarias”, que después se convierten en obligatorias, como otras que ya conocemos.

Inicia Congreso del Estado trabajos para el análisis del paquete económico 2019

Los integrantes de las comisiones Primera y Segunda de Hacienda iniciaron este martes los trabajos relativos al análisis del paquete económico del Estado para el ejercicio 2019, con una reunión en la que los presidentes de ambas dictaminadoras hicieron entrega de un CD que contiene la propuesta presupuestal y sus anexos.

La diputada Diana Platt Salazar, presidenta de la Primera Comisión de Hacienda, explicó que la información que se les entregó consiste en la iniciativa de ley de ingresos y presupuesto de ingresos, el proyecto de presupuesto de egresos y una iniciativa que modifica diversas disposiciones fiscales.

Por la Segunda Comisión de Hacienda, el diputado Rogelio Díaz Brown Ramsburgh, informó que la idea es elaborar un esquema de agenda preparatoria para la reunión que sostendrán con el Secretario de Hacienda estatal el 5 de diciembre, en la cual se presentarán los planteamientos y posturas de los legisladores.

La diputada María Dolores Del Río Sánchez preguntó si existe la posibilidad de que la iniciativa de ley de ahorro y austeridad que presentó el mes pasado sea analizada antes del ejercicio de discusión del paquete económico, ya que si no es así, el presupuesto para el ejercicio 2019 iría sin políticas de austeridad fuertes para el Estado y los municipios.

Para que esta iniciativa se analice sólo se requiere voluntad política, consideró el diputado Martín Matrecitos Flores, en lo que coincidió el diputado Luis Armando Alcalá Alcaraz, quien además propuso revisar los criterios de austeridad que plantea la iniciativa referida y tratar de adaptar lo que proceda en la propuesta presupuestal del próximo año.

La diputada Platt Salazar invitó a los integrantes de las dos comisiones a analizar la información contenida en el CD sobre la propuesta presupuestal del Estado, la cual esperan que no incluya más impuestos, que ordene el gasto público atendiendo a la realidad social, que elimine gastos superfluos y que existan reasignaciones para el gasto social, educativo y de seguridad.

Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios. Recuerden: Dios nos regala 24 horas al día y nosotros decidimos qué hacer con ellas…No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy.

[email protected]