Brinda gobernadora seguridad a patrimonio familiar

En beneficio de cien mil familias en situación vulnerable, la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano firmó por tercer año consecutivo, el Decreto que condona el pago de derechos por servicios registrales de lotes y viviendas de interés social.

A través del programa Sonora Patrimonio Seguro, la mandataria estatal instruyó facilitar el documento que acredita la propiedad de las casas o solares de quienes no cuentan con los recursos necesarios para tener la certeza legal de su patrimonio.

Desde el inicio del programa, a la fecha, puntualizó, 30 mil familias cuentan ya con la escritura que regulariza su hogar o predio, en un trámite completamente gratuito, ante ello el Gobierno del Estado dejó de percibir más de 200 millones de pesos.

“Cuando veo la sonrisa de las más de 30 mil personas, a quienes hemos entregado ya esos títulos de propiedad, y la certidumbre y la cara de esas madres y jefas de familia y de padres de familia, me queda claro que lo que estamos haciendo es lo correcto, lo correcto es apoyar a aquellos que viven en una total indefensión jurídica y de todo tipo”, subrayó.

La gobernadora Pavlovich pidió a los beneficiarios de este programa, cuidar el documento que se les otorga, ya que es más que un papel, debido a que representa el hogar y patrimonio de su familia, donde viven sus sueños, alegrías y tristezas.

Ante alcaldes y funcionarios de los tres niveles de gobierno, la titular del Ejecutivo en Sonora manifestó su beneplácito por la firma de este convenio que exenta del pago a los más vulnerables, quienes por años han esperado su título de propiedad.

“Sí, el Estado deja de ingresar 200 millones de pesos, pero vale la pena, vale la pena por la certidumbre y la felicidad y la tranquilidad de esas familias a las que estamos apoyando, no me cabe duda que estoy haciendo lo correcto”, expuso.

Pavlovich Arellano agradeció a los presidentes municipales y servidores públicos de los tres niveles de gobierno su colaboración en este programa, ya que los trámites son engorrosos y es todo un proceso el “desenmarañarlos”.

Al respecto, Carmen Carballo Cabanillas, coordinadora ejecutiva de la Comisión Estatal de Bienes y Concesiones, señaló que alrededor de 50 municipios en Sonora tienen 70 mil lotes ubicados en terrenos nacionales y la gobernadora Pavlovich realiza las gestiones necesarias a nivel federal para que estas familias puedan cristalizar su sueño.

La anfitriona en la capital, Célida López Cárdenas, presidenta municipal de Hermosillo, agradeció la generosidad del Gobierno del Estado, a través del compromiso de la gobernadora Pavlovich para fortalecer sobre a todos los ciudadanos.