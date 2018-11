Batalla de más “El Rey” en Cleveland

LeBron James sudó anoche de más en su regreso a casa, a Cleveland, una visita donde fue recibido como “Rey”.

La gente no olvida que el delantero les dio muchos años y un título de la NBA. Le brindaron aplausos, con todo y que LeBron le dio el triunfo a los Lakers 109-105 ante Cleveland.

Fue un partido donde los Cavs casi no cometieron errores y donde por poco sorprender a los angelinos, pues Cleveland llegaba con una marca de 2-14.

James finalizó con 32 puntos, 14 rebotes y siete asistencias en 35 minutos de juego. Encestó 11 de 20 tiros de campo.

Los Cavs no pudieron frenar a “El Rey” en los últimos minutos.

Irónicamente, LeBron es el jugador que mejor promedio tiene en la historia ante Cleveland.

Como rival llegó a este juego promediando 31.5 puntos en seis juegos –cuando jugaba con el Heat de Miami–, y ahora les repitió la dosis con el jersey de Lakers.

La quinteta que comanda Luke Walton colocó su marca en 10-7, primera vez que los Lakers se colocan tres juegos arriba de .500 desde la 2012-13, temporada en la que Kobe Bryant se tronó el tendón de aquiles.

Lonzo Ball aportó para los angelinos 15 unidades, siete rebotes y seis asistencias, mientras que por Cavs, desde la banca Jordan Clarkson, ex Lakers, anotó 20 tantos en 26 minutos.