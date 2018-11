Sigue riesgo de suicidios en barandilla

Sigue riesgo de suicidios en barandilla…Y con respecto a las que se sigue demostrando que es urgente que hagan algo en materia preventiva, pero no nomás de palabra o de “lengua” y puras promesas, es con referencia a las comandancias municipales de Policía, por como de nuevo ahora en la Comandancia Norte de Hermosillo una mujer fallidamente intentara suicidarse. De ese pelo

En esta ocasión se trató de una fémina de 40 años de edad, que el pasado domingo fuera detenida por conducción punible, alrededor de las 9:20 horas del pasado domingo, pero seis horas después o cuando ya le llegó la “resaca” o “cruda”, es que intentó privarse de la vida utilizando el cordón del gorro de su sudadera, pero por suerte alcanzó a verla uno de los celadores, evitando así una tragedia más. ¡Zaz!

Pues en lo que va de 2018 cuatro personas han “escapado por la puerta falsa” estando recluidas en esas celdas de la corporación hermosillense, cuya última muerte ocurrió la semana pasada, pero ni así le han apurado o “aplastado el acelerador”, a las recomendaciones que desde hace meses atrás les hiciera la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), de la que es titular Pedro González Ávila.

Es por eso que no se valga el que a estas alturas todavía el Comisario de Seguridad Pública Municipal, Luis Alberto Campa Lastra, salga con que aún están en proceso de adquisición las cámaras de vigilancia adicionales, cuando ni siquiera han comenzado por lo más básico, como sería el hacer las adecuaciones necesarias en esas mazmorras, para que ya no puedan seguirse colgando. ¿Qué no?

Como lo comprueba la facilidad con la que esta vez la dama ebria pretendiera ahorcarse, al amarrar su prenda de vestir a una de las literas, con la intención de quedarse suspendida y asfixiarse, pero por coincidencia en ese momento hacia su rondín uno de los llaveros y es por lo que lograron salvarle la vida, pero lo que es el riesgo de esas suicidadas ahí continúa latente, cuando ya no debería de ser así.

Razón por la cual es que quien también haría bien en dar un informe con relación a lo que se ha avanzado en ese aspecto, tocante a lo que en su momento les recomendaran, es González Ávila, por ya ser mucho tiempo el que les ha llevado a los del Ayuntamiento de esta Capital, del que es “Presimun”, Célida López, el implementar esas disposiciones para garantizar la seguridad de los detenidos. Ni más ni menos.

Por ser inconcebible que a pasar de que les dijeran qué hacer para mantener más seguras esas barandillas, persista el peligro de que muera más gente por esa causa y de la misma forma, como es la de “darse piola”, como se dice coloquialmente, y todo porque no han hecho lo conducente, como es el mínimamente colocar un checador permanentemente en esa área donde ubican a los arrestados.

De ahí que a Campa Lastra no le quedara ufanarse o jactarse, de que ahora sí salvaron a la que habría sido la quinta víctima fatal, porque ciertamente que es algo que ya no debería pasar, si desde hace rato ya hubieran acatado lo que les recomendara la CEDH, porque la negligente realidad es que aún están en vías de hacerlo, y lo “píor” es que no se les ve para cuando, por más que lo prometan y prometan. ¡Ñácas!

$e $acan de la manga cobro voluntario…La que vaya que se está yendo por la fácil, a la hora de sacar “lana” ciudadana, es al alcaldesa Célida López Cárdenas, por de a cómo se está $acando de la manga una propuesta para imponer lo que sería una aportación “voluntaria” para mejorar los servicios públicos y la seguridad pública, que pudiera incluirse en el pago del impuesto Predial del 2019. ¡Glúp!

Y es que así está el cargo que pretende aplicar Célida Teresa, como si lo que ya se paga por ese gravamen no estuviera por demás alto, de ahí el porque los chines y jotas no se hicieran esperar, y es que si se toma en cuenta que “la burra no era ari$ca, sino que la hicieron”, es que dan por descontado que será una aportada que empezarán por voluntad, pero que luego ya la hacen obligatoria o a “chaleco”. ¿Será?

Para el caso basta recordar como por el estilo en el pasado sexenio del Padre$i$mo crearon el mal afamado cobro llamado Contribución al Fortalecimiento Municipal, que igual sirvió para cargarle la mano a “Juan Pueblo”, de lo que deducen que la ex panista de López Cárdenas y hoy cambiada al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), sí que está gobernando con esa misma escuela recaudadora. ¡Ups!

Pero tan en serio va esa iniciativa de la “Presi” originaria de Puerto Peñasco y sin siquiera consultar a la almohada y mucho menos a la ciudadanía, que adelantara que hasta ya analizan la posibilidad de agregar esa cobradera a la Ley de Ingresos del próximo año, aunque por el momento todavía desconocen de a cuánto será ese ramalazo o esa cifra que le requerirían a los hermosillenses. ¡Pácatelas!

O séase que con esa “aju$tada” extra es con la que le están saliendo a los ciudadanos, dizque para comprar carros recolectores de basura y patrullas, cuando se supone que esa es una obligación directa de la Comuna y para lo cual debería de salir de los impuestos que ya se pagan casi hasta por respirar, y es que ya también existen de esas aportadas para los Bomberos, Cruz Roja, DIF, Cecop y demás. ¡Vóitelas!

No en balde es que ya digan que la famosa Cuarta Transformación de Morena, más bien está resultando una Transformación de Cuarta, y no es para menos, por como le están cargando la uña a las mayorías.

Va en serio la suspensión de Isssteson…Quien sí que está pasando del dicho al hecho, es el director del Isssteson, Pedro Ángel Contreras, porque apenas y anunció que a raíz de la crisis financiera que enfrentan tomarían medidas para tratar de “aliviar” ese déficit, cuando ya ayer anunció las primeras suspensiones de servicios médicos, pensiones y de vivienda, entre otros. De ese tamaño.

Por ese motivo o porque no se han acercado con esa institución de salud para regularizar sus adeudos, es que “para abrir boca” a los primeros que ya les notificaron que dejarán de ofrecerles esas prestaciones, es a los del Instituto Tecnológico de Puerto Peñasco, el Instituto Tecnológico Superior de Cajeme (Itesca), el Servicio Nacional del Empleo, así como a los del Consejo Sonorense Regulador del Bacanora. ¡Palos!

Eso como consecuencia de que sobre aviso no hay engaño, si se parte de que la Junta Directiva del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora (Isssteson) desde el pasado septiembre les giró una circular a todos los organismos afiliados, para que se pusieran “al corriente” en la liquidación de sus cuotas, para lo cual se les dio un plazo de 30 días y ni así.

Aunque con todo y ese ultimátum que Contreras López y compañía les hicieran llegar, aún así simplemente les valió, por ni tan sólo haber mostrado una buena voluntad como para formalizar un convenio de pago y así salir de esas trácalas que arrastran, de ahí que ahora esa medida impactará a 841 derechohabientes, entre trabajadores y sus familias, y todo por no cumplir con esa responsabilidad.

Así que ante esa decisión decretada por el Isssteson, si que debe haber sido puro cuento el supuesto impedimento que había de parte de la Suprema Corte de Justicia para evitar esas resoluciones, que en verdad sí que son en justicia, por como por un lado exigen buenos servicios hospitalarios, pero por otro la mayoría “no $e deja caer” con las aportaciones que les corresponden, por lo que ¿así cómo?

Continúa a la alza generación de empleo…Partiendo de que los números no mienten, el que consideran que ha seguido rindiendo buenas cuentas, es el secretario de Economía, Jorge Vidal, como lo refleja el más reciente positivo saldo que diera a conocer, de que en los dos últimos meses en Sonora se generaron más de 18 mil nuevos empleos, con lo que ya van 27 mil de enero a octubre del 2018. ¡Órale!

En lo que es un reporte a la alza que no es producto de la simulación, sino basado en las estadísticas aportadas por Instituto Mexicano del Seguro Social, (IMSS), en lo que es una muestra más de la confianza de sector empresarial hacia las políticas de desarrollo económico que ha venido promoviendo la gestión estatal de la gobernadora, Claudia Pavlovich Arellano, por lo que así se ha mantenido el avance.

Prueba de ello es que en octubre se registraron 5 mil 723 nuevas plazas laborales y en septiembre 12 mil 303, en su mayoría permanentes y una cantidad menor de temporales, que tienen que ver con el campo, de ahí que en el presente sexenio claudillero ya hay un acumulado de 76 mil 508 de esos puestos de trabajo, de los cuales un 83% son de los llamados de base y 17% eventuales. De ese vuelo.

Lo que traducido al español significa que la mano de obra sonorense tiene una seguridad en ese ramo, ya que los trabajadores que están en la formalidad cuentan con prestaciones sociales, como seguro médico y crédito para vivienda, entre otros beneficios, de ahí el porque de la estabilidad laboral que se logrado en ese terreno, al grado de que se está por encima de la media nacional. ¡Qué tal!

De tal forma que así a estado el acierto en ese ámbito, porque ahora sí que como se estila popularmente, todo podrá faltar, menos la chamba, porque de eso se desprende todo lo demás, por ser de lo que depende la economía familiar, como es la de tener asegurado un sueldo, y más por estas fechas de fin de año, que es cuando más gastos hay, por lo que así está esa buena noticia que ventilara Vidal. Así el dato.

