Recomiendan proteger a las mascotas

Dany Ortega

Ante el descenso de temperaturas, el director del Centro de Atención Canina y Felina (CACF), Jorge Alberto Zepeda Arredondo, recomendó a la población abrigar a las mascotas para evitar enfermedades respiratorias que son comunes en esta temporada.

En ese sentido, dijo hay que limitar los baños y proporcionarles un lugar en donde refugiarse.

Comentó que las enfermedades más frecuentes en esta época son la bordatella, moquillo y parvovirus, esta última con mayor incidencia en mascotas de uno a 12 meses de edad.

Ante ello señaló que para prevenir estos padecimientos deben aplicarles tanto a perros como a gatos la vacuna del cuadro básico y bordatella, la cual tiene un costo de entre 200 y 300 pesos en cualquier veterinaria.

Asimismo, reveló que en comparación con otros meses del año la mortandad de mascotas aumenta un 20 por ciento, ya sea por hipotermia o por alguna de estas enfermedades.

Por otra parte, Zepeda Arredondo mencionó que pese a que han disminuido las temperaturas continúa la proliferación de garrapatas, puesto que los ciudadanos no han acatado la recomendación de fumigar sus patios.

“Los perros no tienen la culpa de que siga habiendo garrapatas en Hermosillo, sino que sus dueños no fumigan con garrapaticidas sus patios, ya que el can es solo un huésped de este parasito que sale del suelo”, añadió.