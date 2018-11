Mi nombre jamás fue mencionado: Gabriel Regino por el juicio de ‘El Chapo’

El abogado Gabriel Regino rechazó que durante el juicio de Joaquín “El Chapo” Guzmán se haya mencionado su nombre y por lo tanto se le esté acusando de haber recibido un soborno para proteger al Cártel de Sinaloa.

“Es completamente falso que se haya mencionado mi nombre. Lo he logrado comprobar a través de periodistas de Estados Unidos que me han permitido conocer cómo se llevó a cabo la audiencia”, aseguró.

Regino dijo con Luis Cárdenas para Noticias MVS que de acuerdo a los reportes en el juicio de ayer, William Púrpura, uno de los abogados de “El Chapo”, le preguntó a Jesús “Rey” Zambada García si conoció y le entregó dinero al ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Genaro García Luna; a lo que el capo dijo que sí.

“Posteriormente, literalmente, le pregunta (Púrpura a Zambada): ‘usted conoce a un Rogino’. Le contesta Zambada: ‘sí, creo que sí. A partir de ahí se hace la inferencia de que se está refiriendo a mi persona”, platicó.

Regino aceptó estar dispuesto a que lo investiguen y que hasta el momento no hay ninguna indagación contra él, porque la noticia de ayer es una fake news.

El abogado indicó que hay que esperarse porque el juicio apenas está comenzando y se está acusando a “todo el mundo” de haber recibido sobornos del Cártel de Sinaloa.

Ayer durante el seguimiento del juicio de “El Chapo”, el “Rey” declaró que durante el sexenio de Vicente Fox y Felipe Calderón entregó a García Luna al menos 50 millones de dólares y “unos cuantos millones” a Regino durante la administración de la capital con Andrés Manuel López Obrador, para que le dieran protección al grupo criminal liderado por “El Chapo”.

Fuente: SDP noticias